Fotoserie: Spetterend stappenplan van de sperwer

In de schepping vind je zowel schoonheid en gratie als lelijkheid. De natuur is prachtig, maar ook wreed. Roofvogels verenigen een aantal van deze kenmerken in zich. Ze zien er schitterend uit en zijn er helemaal op gemaakt om een prooi te vangen.

Ze hebben poten met vlijmscherpe klauwen om hun prooi te grijpen en te doden. Een scherpe snavel om diezelfde prooi aan stukken te rukken. En dan die ogen, fel en met een blik die niets aan de verbeelding over laat.

De sperwer op de foto heeft wellicht net een prooi verschalkt, en zo’n maaltijd is een bloederig gebeuren. Uitgebreid wordt daarom het verenpak gewassen. Telkens duikt hij helemaal kopje onder. Wie zich ooit heeft afgevraagd hoe het komt dat dieren er altijd zo verzorgd uit zien, krijgt bij deze wasbeurt een inkijkje. De meeste dieren besteden veel aandacht aan hun uiterlijk – soms via een spetterend stappenplan waarvoor ze uitgebreid de tijd nemen.

Over de fotograaf

RD-fotograaf Henk Visscher (63) verkocht als tiener ooit zijn brommer om een fotocamera te kunnen kopen. Tijdens zijn opleiding aan de grafische school in Utrecht zocht hij naar een manier om creativiteit vorm te geven – en die vond hij in fotografie.