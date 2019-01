Fotorubriek ‘Schoonheid’: het blauwe uur

Natuurfotografie is schrijven met licht. Daarom zoeken fotografen altijd het juiste licht op.

Dat licht divers is, bewijzen de miljarden foto’s die elk jaar worden gemaakt. Toch vallen sommige foto’s op, omdat het licht zo speciaal is.

Een van de speciale momenten die fotografen graag benutten noemen we ”het blauwe uur”. De zon staat dan in een hoek van zo’n min 8 tot min 4 graden onder de horizon. Dat houdt in dat het licht van de zon al op de atmosfeer valt, maar (nog) niet op het aardoppervlak. In Nederland gebeurt dat twee keer per dag. Doordat de golven van blauw licht korter zijn dan de golven van rood licht, wordt het blauwe licht verspreid in de atmosfeer, terwijl het rode licht verdwijnt in de ruimte. Dit creëert de blauwe gloed. Echter, de blauwe gloed is niet alleen afhankelijk van de hoek waaruit de zon schijnt. Ook de weersomstandigheden, luchtvervuiling en andere deeltjes in de lucht spelen een grote rol.

Over de fotograaf

Jacob Kaptein (23) begon met fotograferen toen hij 15 was. Hij heeft zijn diploma bos- en natuurbeheer op zak en trekt regelmatig de natuur in. Jacobs droom is om bijzondere verhalen en prachtige gebieden van onze planeet in beeld te brengen.