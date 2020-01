Fotogids helpt bij het maken van mooie natuurfoto’s

Er zijn van die natuurfoto’s waarvan velen zich afvragen: Hoe kreeg de fotograaf het voor elkaar? Voor wie zelf ook zulke mooie beelden wil maken is ”De mooiste fotolocaties van Oost-Nederland” een boek vol suggesties. Succes is echter niet gegarandeerd.

Vaste onderwerpen en landschappen vinden en fotograferen, dat zal nog wel lukken met behulp van de nieuwste fotogids over de provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland. Neem het zogeheten Spokenboompje midden in Kroondomein Het Loo. In ”De mooiste fotolocaties van Oost-Nederland” staat een foto van deze oude dikke beuk met zijn laaghangende takken.

In de bijbehorende tekst valt te lezen dat deze grensboom in 1750 door ene Peter Gerrits werd geplant. Op een kaartje van het koninklijke natuurgebied kun je zien waar de boom ongeveer staat. De exacte locatie is te vinden met behulp van de vermelde gps-coördinaten. Als de smartphone tenminste bereik heeft. Dat is midden in het Kroondomein namelijk zelden het geval.

Veel moeilijker te vinden en dus ook te fotograferen zijn de bewegende onderwerpen. Volgens de fotogids kun je wilde zwijnen spotten langs de Aardhuisweg tussen Uddel en Apeldoorn. Maar overdag laten de dieren zich niet vaak zien. Wel ’s avonds of ’s nachts, maar dan wordt fotograferen zo lastig. Er zijn genoeg andere plekken in het Kroondomein waar de kans op zwijnen overdag veel groter is.

Toch is ”De mooiste fotolocaties van Oost-Nederland” wel een aanwinst voor de natuurfotograaf die net begint met de hobby of die totaal onbekend is in de 145 beschreven natuurgebieden. Niet iedereen kent een ervaren, plaatselijk bekende natuurliefhebber die hem of haar op sleeptouw meeneemt naar de mooiste plekjes. Dan is dit boekwerk toch handig om de vurig gewenste, prachtige natuurfoto te maken.

Niet de eerste

Het is niet de eerste fotolocatiegids. Begin vorig jaar kwam deel 1 uit, over de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Dit jaar moet deel 3 verschijnen over de noordelijke provincies en volgend jaar is het de bedoeling dat ”De mooiste fotolocaties van West-Nederland” uitkomt.

Elk deel heeft dezelfde praktische opzet. Een gebied wordt beschreven aan de hand van twaalf vaste elementen. Zie het voorbeeld van het Reevediep in de Kop van Overijssel hiernaast.

Het is bijvoorbeeld wel handig om te weten welke interessante soorten een gebied herbergt. Voor de stekelbrem moet je in De Borkeld bij Markelo zijn, de bruine eikenpage vind je met een beetje geluk in het Veteranen Landgoed Vrijland bij Arnhem. Wie een mooie foto met IJslandse paarden wil, moet naar het Herikhuizerveld bij Rheden.

Maar ook hier geldt: succes niet gegarandeerd. De dooiergele mestzwam kan wel iedere keer gezien zijn in het Wilgenreservaat langs de Knardijk bij Lelystad, maar niets is ongewisser dan een paddenstoel. De ene week staan er nog tien, de andere week is er geen spoor van te bekennen.

Wat helpt is kijken op de site waarneming.nl/locations/. Door achter de laatste slash het in het boek vermelde ID-nummer te tikken, komt de fotograaf direct bij het juiste natuurgebied op deze site. Dan is hij nog één muisklik verwijderd van de laatste waarnemingen in dat gebied.

Waar, wanneer en hoe

Goed kijken onder het kopje ”Waar, wanneer en hoe” kan ook helpen. Daar is per locatie aangegeven welke maanden vooral geschikt zijn om te fotograferen, welk moment van de dag, onder welke weersomstandigheden en voor welke natuurfotografische disciplines, bijvoorbeeld landschappen, vogels of vlinders.

Een laatste tip: focus niet te veel op het vastleggen van één bepaalde soort of één heel bijzonder plekje. Ieder natuurgebied heeft mooie plekjes te over. En wie zijn ogen goed de kost geeft, ziet altijd wel iets bijzonders. Dat hoeft niet altijd per se te worden vastgelegd op de gevoelige plaat. Er alleen stilletjes van genieten is ook toegestaan.