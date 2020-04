EIS Kenniscentrum Insecten: Zoek mee naar oliekevers

Het EIS Kenniscentrum Insecten wil in 2020 en 2021 de verspreiding van de twee soorten oliekevers in Nederland beter in beeld brengen. Om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van de kevers vraagt het kenniscentrum waarnemingen door te geven via waarneming.nl of linde.slikboer@naturalis.nl, liefst met duidelijke foto’s van de kever.

De gewone en de blauwe oliekever worden vooral nog in het zuiden en oosten van Nederland gezien, hoewel ze daar de laatste decennia sterk achteruit zijn gegaan. In het westen en noorden van Nederland worden sinds enkele jaren echter weer oliekevers ontdekt, in de meeste gevallen langs dijken.

Oliekevers (Meloidae) vormen een boeiende familie van kevers die zich heeft gespecialiseerd in het parasiteren van wilde bijen.

De verwijzing naar olie is gebaseerd op de irriterende vloeistof die de volwassen kevers bij verstoring uitscheiden. In sommige gevallen kan die zelfs brandwonden veroorzaken.