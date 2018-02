Een dodaarsdoder: de sperwer

De sperwer is een kleine roofvogel die vooral vogels als prooi heeft. Die worden bemachtigd in een pijlsnelle achtervolging door het luchtruim.

Snel en wendbaar als de sperwer is, zijn vliegende prooien meestal kansloos. Ook niet-vliegende prooien zijn niet veilig. Vorige week vloog een sperwer laag over het water van het havenkanaal bij Zierikzee. Daar overwinteren altijd veel dodaarsjes. Zo’n dodaars is een kleine fuut die vrijwel nooit vliegt, maar onderduikt bij dreigend gevaar. Daarom had ik nooit verwacht dat een sperwer naar zo’n beestje zou omkijken.

Kennelijk dacht de dodaars er net zo over: hij bleef gewoon boven water. Maar de passerende sperwer maakte snel een onverhoedse wending en vloog verder met een spartelende dodaars tussen de poten. Wat verderop op een perkoenpaaltje werd de dodaars geplukt en met huid en haar verorberd.

Een collega vertelde over nog meer bijzonder foerageergedrag. Een sperwer had het oog laten vallen op paaiende voorntjes langs de rand van een bosvijver. Het gespetter was de roofvogel opgevallen. Hij stortte zich net als een visarend op de paaiende voorntjes. De vogel had al snel beet en ging vervolgens op de oever zitten om zijn prooi te verschalken. Wat jammer dat je juist op dit soort momenten nooit een camera bij je hebt!