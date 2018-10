Eekhoorns krijgen hun oorpluimpjes in de herfst

Dat er in de herfst veel afsterft zal waar zijn, er gróéít ook veel. Paddenstoelen bijvoorbeeld, schimmels, en: haar. Zo krijgen eekhoorns in de herfst hun oorpluimpjes. U weet wel, die bosjes piekhaar op hun oortjes.

Wat precies de functie ervan is? Dat blijft een beetje gissen, al kan het geen toeval zijn dat die pluimpjes juist in de herfst en winter verschijnen. Zouden het soms oorwarmers zijn? Bekend is dat oren belangrijke warmteregelaars zijn. Kijk maar naar de fennek, een woestijnvos met enorme oren. En olifanten wapperen niet voor de grap met hun enorme flappers. Dat doen ze om koel te blijven.

Eekhoorns willen juist warm blijven in de winter, en dan helpt het als je lekker harig bent, vanaf je staartpunt tot de topjes van je oren. Als dat allemaal ook nog eens erg grappig staat, is dat mooi meegenomen.