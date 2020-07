Duurzaam wonen op veertig vierkante meter

Van een groot nieuwbouwhuis naar een klein huisje van 40 vierkante meter. Mirjam Looij verhuisde een jaar geleden samen met haar man naar een tiny house. Over die stap schreef ze het boek ”Bewuster leven”, met tips voor een duurzaam leven.

Midden tussen de bomen, op een grasveld, staat het tiny house van Corné (35) en Mirjam (32) Looij. Het uitzicht is prachtig: aan alle kanten groen. Het stel heeft het rijk alleen, want op het recreatieterrein in Burgh-Haamstede staan (nog) geen andere huisjes. „We krijgen af en toe wel gezelschap van herten”, zegt Mirjam Looij. Grappend: „Soms lijkt het net of we ons eigen landgoed hebben.”

Een tiny house is een huis met maximaal 50 vierkante meter aan woonruimte dat grotendeels zelfvoorzienend is. Het concept komt uit Amerika en de filosofie erachter draait vooral om: genoegen nemen met genoeg. Een belangrijk principe voor Mirjam, in het dagelijks leven juf op een jenaplanschool, en haar man Corné. Het stel besloot ruim twee jaar geleden hun luxe nieuwbouwhuis met een deel van de inboedel te verkopen. Met de opbrengst lieten ze een tiny house ontwerpen door een architect. Bijna helemaal zelfvoorzienend: de stroom komt van zonnepanelen op het dak, het afvalwater dat normaal in de riolering verdwijnt, wordt gezuiverd door een helofytenfilter en in de badkamer staat een composttoilet. „We willen graag eenvoudig leven: schuldenvrij, zonder belastende hypotheek en dichter bij de natuur. In dit huisje kan dat.”

Wasserette

Inmiddels wonen ze iets meer dan een jaar in hun tiny house. Mirjam heeft tijdens het verhuisproces en in de tijd erna een dagboek bijgehouden over haar ervaringen. Aan de hand van die aantekeningen schreef ze het boek ”Bewuster leven. Op zoek naar het geluk van genoeg”. Het boek bestaat uit 52 hoofdstukken. Elke week komt een ander thema aan de orde; van geloof tot wonen in een tiny house en minimaliseren. In het boek vertelt Mirjam over (milieu)bewust leven, maar deelt ze ook haar worstelingen. „Ik vind het belangrijk om het eerlijke verhaal te vertellen. Hoewel we nog elke dag blij zijn met onze keuze en genieten van de stilte en de rust, zijn er soms ook tegenvallers.”

Zo vindt ze het lastig dat er nog geen vaste standplek is voor het huisje. „Een tijdelijke plek brengt onzekerheid met zich mee. We zijn met de gemeente in gesprek over een stuk eigen grond voor een gemeenschap met tien tiny houses, maar die gesprekken verlopen trager dan verwacht. Er is veel geduld voor nodig.”

Bovendien is een tiny house vrij gehorig. „Ik slaap graag uit, maar mijn man staat het liefst vroeg op. Als hij beneden loopt, hoor je elke stap. Slapen kun je dan wel vergeten. Nu hebben we als compromis afgesproken dat ik in het weekend een uurtje langer blijf liggen en hij dan op de bank gaat zitten met een tijdschrift.”

Toch wegen die kleine nadelen volgens Mirjam niet op tegen het leven dat ze nu leidt: een stuk rustiger en eenvoudiger. „Eenvoudiger leven betekent niet dat alles makkelijker gaat, maar dat je dankbaarder bent voor de dingen die vroeger zo vanzelfsprekend waren. Omdat sommige dingen meer tijd kosten, waardeer je het ook meer.”

In huize Looij staat bijvoorbeeld geen grote wasmachine, omdat deze te veel elektriciteit verbruikt. Er is wel een kleine wasmachine, te bedienen met een pedaal. Eén keer per maand gaat de was naar een wasserette. „Als het beddengoed verschoond moet worden, is dat een klus waar ik veel langer mee bezig ben dan vroeger. Zo moet ik het beddengoed geknield in de slaaploft eraf halen, naar het dorp rijden en daar wachten tot mijn was klaar is. Meestal neem ik een boek mee en ga ik ondertussen lekker lezen. Goed, het kost me meer tijd, maar ’s avonds lig ik wel met extra veel voldoening onder de frisse lakens.”

Het stel woont nu in een jaar in hun tiny house, dat is ontworpen door een architect. beeld Mirjam Looij

Opruimen

”Bewust leven” staat vol praktische tips voor mensen die ook duurzamer willen leven. En nee, dat betekent niet per se dat iedereen in een tiny house moet gaan wonen en al zijn bezittingen de deur uit moet doen. Het kan al door kleine dingen anders aan te pakken. „Klein beginnen is altijd goed”, zegt Mirjam. „Toen we gingen verhuizen, wilde ik meteen alles totaal anders gaan doen. Veel te gek natuurlijk, dat houd je niet vol. Kies om te beginnen één thema waar je mee aan de slag wilt. Verdiep je in zo’n thema en maak een paar afspraken met jezelf of in het gezin hoe je dit gaat aanpakken. De afspraken mogen best een beetje schuren, maar ze moeten wel haalbaar zijn. Van zeven dagen vlees eten naar meteen volledig vegetarisch is een te grote stap, dus begin met één of twee vleesloze dagen. Of een lunch zonder vleeswaren. Zodra het doel behaald is, kun je uitbouwen.”

Een aantal andere voorbeelden van bewust leven die ze in haar boek noemt: verantwoord boodschappen doen en groenten zo veel mogelijk lokaal kopen, eetgewoontes onder loep nemen, kledingaankopen drastisch minderen of tweedehands shoppen, onnodige spullen de deur uit doen, afval scheiden, kritisch kijken naar de manier waarop je reist of een groene energieleverancier kiezen.

Omdat ze verhuisden van een nieuwbouwhuis met meerdere verdiepingen naar een tiny house van 40 vierkante meter, moesten Mirjam en haar man veel meubels wegdoen. Geen probleem, al hebben ze lang niet alles weggegeven. „Gezelligheid is belangrijk voor me”, zegt Mirjam. „Ik wil niet zo minimaliseren dat er alleen nog ergens een verdwaalde bloempot staat. We hebben de spullen gehouden die waardevol voor ons zijn. Daarom hangt er in het huisje een plank met mijn lievelingsboeken, bewaren we achter een schot in de slaaploft onze fotoboeken en staan er verschillende meubels uit ons vorige huis.”

Voor wie ook de behoefte voelt om het huis eens wat op te ruimen en spullen weg te geven, tipt ze om iedere week één opbergruimte onder handen te nemen. „Stel niet al te hoge doelen en werk stapje voor stapje alle dozen, kasten en ruimtes af. Maar wees ook kritisch op de zaken die je huis weer binnenkomen. Vraag je bij ieder voorwerp af: heb ik dit echt nodig?”

Rust

Als christen vindt Mirjam het belangrijk om duurzaam te leven. „In Genesis staat: „En God zag wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.” Wanneer ik dat lees, voel ik het verlangen om milieubewust te leven. Om de door ons aangerichte schade zo veel mogelijk te beperken, voor zover dat nog lukt. Laten we uit respect voor de Schepper en uit liefde voor de mensen die na ons komen, ons leven verduurzamen.”

Al heeft bewuster leven volgens haar niet alleen te maken met het milieu, maar ook met jezelf rust gunnen in ons hectische leven vol prikkels.

Zo pleit ze voor de kracht van loze momenten; momenten waarop je even helemaal niets doet zodat de hersenen rusttijd krijgen. „Ik vind het zelf aardig lastig om die rust te nemen, als ik eerlijk ben. Vooral als ik niet lekker in mijn vel zit, kies ik het liefst voor de makkelijke afleiding. Wie kent het niet: je ploft op de bank neer en pakt meteen die telefoon er weer bij om wat doelloos te scrollen. Terwijl gewoon zitten en voor je uit staren juist zo goed kan zijn voor je brein. Dan krijg je vaak ook de beste ideeën, als je even niet aan je werk denkt. Als ik merk dat ik voortdurend de behoefte heb om loze momenten op te vullen, weet ik dat ik juist extra vaak die rust moet pakken.”

Eigen plek

De komende maanden wonen Corné en Mirjam nog op het voormalige campingterrein in Burgh-Haamstede. Ze kunnen er geen jaren blijven; nu is het wachten tot de gemeente een vergunning geeft. „We dromen van een soort gemeenschap met tien tiny houses, ergens op Goeree-Overflakkee. Een plek in de natuur, met een gezamenlijke moestuin en een opslagplaats voor bijvoorbeeld tuingereedschap, fietsen en een wasmachine. Met een paar extra huisjes om mensen tijdelijk op te vangen, bijvoorbeeld een vluchtelingengezin of jongeren die even een andere woonplek nodig hebben. Maar vooralsnog is het afwachten en geduld hebben. Tot die tijd genieten we van deze prachtige plek.”

”Bewust leven” staat vol met tips over duurzaam leven. beeld Mirjam Looij

”Bewuster leven, op zoek naar het geluk van genoeg”, Mirjam Looij; uitg. Sestra; 160 blz.; € 15,99; e-book € 9,99. Meer foto’s zien van het tiny house? Kijk dan op het Instagram-account @mirjamlooij