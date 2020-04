Duitse natuurbeschermers zien ongewoon veel dode mezen

Duitse natuurbeschermers onderzoeken of sprake is van een uitbraak van een nieuwe ziekte onder zangvogels. Aanleiding is de vondst van een ongewoon aantal dode pimpelmezen.

De natuurbeschermers roepen de bevolking op dode vogels te melden. Behalve pimpelmezen zijn ook dode koolmezen en andere soorten zangvogels gevonden. Sinds half maart krijgen natuurorganisaties meldingen van dode mezen binnen. Inmiddels zijn het er meer dan 150 uit de deelstaten Rijnland-Palts en Thüringen.

Zieke vogels gedragen zich apathisch en vliegen niet meer weg voor mensen. Hun veren, oogleden en snavels zijn verkleefd.