Doek verstikt Japanse duizendknoop

Gemeenten worstelen al jaren met een agressieve exotische plant: de Japanse duizendknoop. Geen kruid lijkt ertegen gewassen. Een bedrijf test nu een vernieuwende methode op een schuine helling in Apeldoorn. Het geheim: een sterk worteldoek.

De Japanse duizendknoop werd in 1823 ingevoerd als sierplant door ene Von Siebold. Vanuit een kas verspreidde de soort zich op grote schaal over Nederland. Inmiddels vormt hij een ware plaag.

Diverse methodes worden er gebruikt om de exoot te bestrijden, echter veelal met weinig succes. Het bedrijf KING RootBarrier gaat nu met een worteldoek de plant te lijf op een groeiplaats in de Oost-Apeldoornse woonwijk Woudhuis.

Sievert Glazenburg, vakspecialist groen bij de gemeente Apeldoorn, is betrokken bij het project.

Wat is het probleem?

„Wortelstokken van de Japanse duizendknoop kunnen net als boomwortels asfalt en leidingen beschadigen. Bovendien verdringt de plant naburige begroeiing, wat ten koste gaat van de biodiversiteit.”

Hoe kan de plant worden bestreden?

„Daar zijn verschillende middelen voor. Die zijn echter vaak duur en werken niet goed. Slechts één methode was tot nu toe effectief: de inzet van chemische middelen. Het gebruik van gif stuit echter op maatschappelijke weerstand.”

Bij Oosterbeek worden varkens ingezet die de plant opeten. Kan dat niet in Apeldoorn?

„Je moet dan een perceel afrasteren. Bovendien maken varkens er een bende van. Een gebied moet je daarna opnieuw aanleggen. In openbaar groen is dat dus geen optie.”

Hoe werkt de methode die in Apeldoorn wordt toegepast?

„Hierbij wordt een schuin talud afgedekt met een heel sterk worteldoek waar de plant niet doorheen kan groeien. Op het doek wordt grond aangebracht, waarop andere planten kunnen groeien. Na vier tot vijf jaar verliest duizendknoop zijn kiemkracht. Tegen die tijd is het doek afgebroken.”

Verwacht u dat meer gemeenten van deze methode zullen gebruikmaken?

„Zeker weten! Terreinbeheerders van diverse gemeenten volgen met grote interesse het verloop van de proef.”

Kleven er ook nadelen aan de methode?

„Het doek is vrij duur. Dat maakt het minder geschikt om er grote oppervlaktes mee te behandelen.”

Wat adviseert u mensen die Japanse duizendknoop in hun tuin ontdekken?

„Werk hygiënisch bij het verwijderen van de planten. Gooi plantmateriaal niet in de groene, maar in de grijze container. Voorkom dat stukjes wortel of stengeldelen elders terechtkomen en nieuwe planten vormen.”

