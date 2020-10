CO2-emissie verkeer met 40 procent omlaag door thuiswerken

„Door thuiswerken daalde de CO2-uitstoot door wegverkeer wereldwijd met gemiddeld 40 procent”, aldus Daniel Kammen, hoogleraar duurzame energie van de University of California (VS).

De coronacrisis heeft in de eerste helft van dit jaar een grotere daling van de CO2-uitstoot veroorzaakt dan tijdens de financiële crisis van 2008, de oliecrisis van 1979 of zelfs de Tweede Wereldoorlog. Dat bracht internationaal team van onderzoekers woensdag naar buiten in een artikel in vakblad Nature. In de eerste zes maanden van dit jaar werd wereldwijd 1551 miljoen ton minder CO2 uitgestoten dan in dezelfde periode vorig jaar, een daling van 8,8 procent.

Het team bestudeerde daarvoor de dagelijkse uitstootcijfers van Carbon Monitor. Daardoor konden onderzoekers snel en nauwkeurig een overzicht maken, waarin ze van dag tot dag de effecten van de landelijke lockdownmaatregelen op de CO2-uitstoot op de voet konden volgen, legt hoofdauteur Zhu Liu van de Tsinghua University in Beijing uit. „In april, op het hoogtepunt van de eerste golf van corona-infecties, daalden de emissies zelfs met 16,9 procent.”

De grootste emissieverlaging kwam door een substantiële vermindering van het wegverkeer, verklaart Daniel Kammen, van de University of California (VS). „Door thuiswerken daalde de CO2-uitstoot door wegverkeer wereldwijd met 40 procent.” In de energiesector bedroeg de verlaging van de CO2-uitstoot 22 procent en in de industriesector 17 procent; vergelijkbare cijfers zagen de onderzoekers in de luchtvaart- en scheepvaartsector.

Huishoudens stootten de eerste helft van dit jaar 3 procent minder CO2 uit. Kammen: „Dat kwam grotendeels door de abnormaal warme winter op het noordelijk halfrond.

Wanneer in landen de lockdown-maatregelen rond juli werden opgeheven, bereikte de CO2-uitstoot het oude niveau weer. De tijdelijke verlaging van de CO2-uitstoot heeft daarom op de lange termijn een zeer gering effect op de CO2-concentratie in de atmosfeer.

Volgens de onderzoekers is een drastische, structurele verandering van de wereldeconomie de enige manier om te komen tot een blijvende verlaging van de CO2-uitstoot. „We moeten ons echt richten op het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen”, stellen de onderzoekers.

Dinsdag waarschuwde het Internationaal Energieagentschap (IEA) in zijn jaarlijkse rapport World Energy Outlook ook om de oude „fossiele infrastructuur” drastisch aan te passen, anders gaat de wereld na de coronacrisis gewoon weer op de oude voet verder. Dit jaar zal de wereldwijde CO2-uitstoot naar de verwachting van het IEA met 7 procent dalen. Maar in 2027 zal de CO2-emissie bij ongewijzigd beleid het oude niveau weer hebben bereikt.