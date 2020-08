Buis met enorm gat verbergt blokkendoos

Het distributiecentrum NewLogic III in Tilburg scoorde bij de oplevering in 2018 de hoogste duurzaamheidsscore ooit voor een distributiecentrum.

Zoals zoveel opvallend vormgegeven gebouwen heeft het pand naast de A58 bij Tilburg een naam gekregen die bij de vorm past: The Tube. De voorkant van het 290 meter lange gebouw lijkt inderdaad wel wat op een buis.

Maar dan wel een buis met een ellipsvormig gat erin over bijna de gehele lengte. Daarin zitten 37 docks waar vrachtwagens hun lading kunnen lossen en laden. Ook het dak vertoont zo’n opening: daar zitten zonnepanelen in.

Juist omdat het gebouw in het zicht ligt van de duizenden automobilisten die dagelijks over de snelweg passeren, moest het geen typische blokkendoos worden. Projectarchitect Hung Tran: „Dit moest een blikvanger worden. Een rechthoekige, statische doos zou geen recht doen aan de dynamiek van de locatie. In combinatie met de vorm roept de lichtgrijze kleur het beeld op van een high-tech futuristisch object dat langs de snelweg is geland.”

Overigens gaat achter de bijzondere voorkant wel een groot rechthoekig pand schuil met onder andere 40.000 vierkante meter magazijnruimte.

In het distributiecentrum –tevens hoofdkantoor van Rhenus Logistics Nederland– worden onder meer producten voor de gezondheidszorg opgeslagen en gereed gemaakt voor transport. Er werken zo’n 250 medewerkers.

