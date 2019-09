„Bossen stoten CO2 uit tijdens hittegolf”

Bossen stoten tijdens hittegolven meer CO2 uit dan dat ze dit schadelijke gas opnemen uit de lucht, meldt de Universiteit Twente op basis van onderzoek.

Bomen gebruiken overdag zonlicht, water en CO2 om te groeien. Maar bij hoge temperaturen groeien bomen nauwelijks en wordt er minder CO2 opgenomen.

De Twentse universiteit doet al sinds 2006 onderzoek in een bos bij Garderen hoe douglassparren reageren op weer en klimaat. De onderzoekers concluderen dat de netto CO2-uitstoot van de bossen tijdens de warme dagen in de afgelopen hittegolf in juli 60 kilogram per voetbalveld bedroeg. "Dat is evenveel als dat van een persoon die in Economy Class van Amsterdam naar Londen vliegt", aldus de UT.

De uitstoot is voor mensen niet schadelijk. "Als je tijdens een hittegolf in een bos loopt dat CO2 uitstoot, dan adem je nog steeds minder CO2 in dan wanneer je binnen zit."

Het is nog niet bekend of andere naaldbomen en loofbomen ook CO2 uitstoten tijdens warme dagen.