Boer Van Hierden: „Er is een andere plek waar we met onze nood heen moeten”

Toen Henk-Jan van Hierden van rundveeboerderij De Emelaar in Uddel werd gevraagd deel te nemen aan de protestacties van boeren, zag hij daarvan af. „De aarde zucht onder de gevolgen van de zonde. Moet ik dan met spandoeken gaan staan zwaaien?”

Begrip voor de frustraties van de demonstrerende boeren heeft Van Hierden. „De stikstofproblematiek treft ieder boerenbedrijf. Daarmee staat het voortbestaan op het spel. Ondertussen moet de economie groeien. Lelystad, Schiphol, ze kunnen zomaar uitbreiden. Onbegrijpelijk.”

De rundveehouder noemt als ander voorbeeld de 170.000 koeien die in Nederland in 2017 naar de slacht moesten. „Dit gebeurde om de fosfaatwetgeving te redden. Je hebt het ene nog niet gehad of het andere staat al voor de deur.”

Ondanks zijn begrip voor de protesten is Van Hierden bang dat de protesten averechts werken. „Deze actie volgt veel te snel op de vorige. De kans bestaat dat we de goodwill van de burger hiermee te grabbel gooien. Onderzoek wees uit dat 90 procent van de Nederlanders begrip had voor de eerste acties. We moeten niet te vaak en te snel te keer gaan.”

Toen de eerste acties plaatshadden werd Van Hierden ook gevraagd om mee te gaan. Hij durfde niet. „Daarbij spreek ik voor mijzelf. Waarom ik niet meeging? Daarvoor moet je even uitzoomen. Er is zoveel aan de hand in de wereld. Nu is het stikstof. Dan is het de biodiversiteit, dan weer het klimaat of natuur en milieu. Als je dat in je opneemt, zie je dat de aarde zucht onder de gevolgen van de zonde. En moet ik dan met spandoeken gaan staan zwaaien?”

De Uddelse boer weet een betere plek om heen te gaan. „Er is een andere plek waar we met onze nood heen moeten. En dat is de weg van het gebed.”

Van Hierden staat wat dubbel in discussies over klimaat, natuur en milieu. „Vanuit een maakbaarheidsgedachte willen we de mensheid gaan redden. Maar kunnen wij verhinderen dat God Zijn raad zal volvoeren? Zijn het niet de oordelen om onze overtredingen, waar wij nu de wrange vruchten van plukken? Als deze problemen onderdeel zijn van de fiolen van Gods toorn, kunnen we dat niet tegenhouden. Tegelijk sluit dat onze verantwoordelijkheid niet uit om goed voor de aarde te zorgen. We leven in Nederland op veel te grote voet. Veel te weelderig.”