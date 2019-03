Benanders houtzwammotje nieuwe soort in Nederland

In harde boomzwammen, zoals de tonderzwam, leven soms bijzondere insecten die zich met het zwamweefsel voeden. In de taaie doolhofzwam werd in Nederland nooit een spoor van insectenleven gezien. Totdat in Wolfheze in 2015 een doolhofzwam met korrelige uitwerpselen tussen de lamellen werd gevonden. Na jaren van onderzoek blijken ze te zijn van rupsen van Nemapogon fungivorella. In Duitsland en Denemarken is de soort wel bekend, maar voor Nederland is het motje een nieuwe soort.

Door de verborgen levenswijze van alle ontwikkelingsstadia, het zeer plaatselijk voorkomen en de gelijkenis van de vlinder met algemeen voorkomende, nauwe verwanten is de soort lange tijd over het hoofd gezien. Pas in 1939 beschreef de Zweed Per Benander het onder de naam Nemapogon fungivorella, terwijl de mot al in 1857 voor het eerst was gevonden. Als Nederlandse naam wordt voorgesteld: Benanders houtzwammotje, naar de Zweed die het diertje voor eerst zijn naam gaf.