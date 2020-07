Arnhem wil schaduwplekken en koelteroutes aanleggen

Arnhem is van plan om „netwerken van schaduwroutes en koelteplekken” aan te leggen in delen van de stad. De gemeente wil dat doen door asfalt weg te halen, bomen aan te planten en op meer plekken voor schaduw te zorgen. Op die manier wil de Gelderse hoofdstad zich wapenen tegen toenemende hitte en extreme temperaturen.

Verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp presenteerde woensdag de Klimaatadaptatiestrategie. Daarin staat hoe Arnhem tot 2030 de gevolgen van klimaatverandering wil aanpakken. Het plan is gemaakt in samenwerking met onder andere woningcorporaties en de waterschappen. „Arnhem loopt voorop op dit gebied. Om die voorsprong te houden moeten we in de versnelling”, aldus Bouwkamp. De gemeenteraad besluit na de zomervakantie over het voorstel van burgemeester en wethouders.

De stad wil in de komende jaren 10 procent van het asfalt verwijderen om plaats te maken voor groen, en dan vooral bomen. Dat moet in elk geval gebeuren in twee gebieden in de stad die nu zeer ‘versteend’ zijn. De openbare ruimte wordt daar ook zo aangepakt dat droogte en hevige regenbuien minder overlast veroorzaken.

Zo kan regenwater in de grond wegzakken in groene gebieden. Arnhem streeft ernaar om 90 procent van alle regen niet in het riool te laten verdwijnen. Bij nieuwbouwprojecten en stadsrenovatie moeten voortaan voorzieningen worden getroffen zodat regenwater niet in het riool loopt. Inwoners en ondernemers die zelf een goed, klimaatvriendelijk idee hebben kunnen een beroep doen op een speciaal in het leven geroepen subsidieregeling.