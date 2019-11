Actie in Gelderland voor de zadelsprinkhaan

Provincie Gelderland heeft een actieplan opgesteld om de zadelsprinkhaan van de ondergang te redden. Onderzoek heeft uitgewezen dat 63 procent van de populaties die in de periode 1980-1999 bekend waren, zijn verdwenen. Voorheen was de soort nog in Utrecht en Limburg te vinden, maar nu alleen nog op de Veluwe en in het Rijk van Nijmegen. Vanaf 2020 werkt de provincie samen met de terreinbeheerders aan het herstel van de leefgebieden en het herstellen van de populaties.

Zadelsprinkhanen houden van kruidenrijke, droge heideterreinen met daarin het juiste microklimaat en voldoende open en onbemoste zandige terreindelen voor het afzetten van eitjes. De behoefte aan mineralen wordt geïllustreerd op het schietterrein Oldebroek, de grootste droge heide van Nederland. Daar is de zadelsprinkhaan te vinden in het doelengebied, waar de bodem wordt omgewoeld door inslagen van munitie en de mineraalrijkere lagen aan de oppervlakte komen.

Als het lukt om die habitat te herstellen, profiteert daar niet alleen de zadelsprinkhaan van, maar ook kenmerkende soorten als zandhagedis, blauwvleugelsprinkhaan en dagvlinders, en vogels als nachtzwaluw, profiteren van het herstel van de kruidenrijke, droge heide.