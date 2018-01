Zoetstof trehalose stimuleert groei ziekmakende darmbacterie

De afgelopen jaren is het aantal mensen met een infectie met de besmettelijke darmbacterie Clostridium difficile sterk toegenomen. Tegelijkertijd is de voedingsindustrie meer gebruik gaan maken van de kunstmatige zoetstof trehalose.

In het tijdschrift Nature schrijven Leidse en Amerikaanse onderzoekers dat de opkomst van de zoetstof en de toename van infecties door de bacterie aan elkaar zijn gelinkt. Uit dierexperimenten blijkt dat twee typen van de ziekmakende darmbacterie al door kleine hoeveelheden trehalose sneller groeien. Dat kan leiden tot diarree en in ernstige gevallen ontsteking van de dikke darm bij mensen die de bacterie bij zich dragen. Trehalose wordt vanaf 2000 wereldwijd in voedingsmiddelen zoals ijs, pasta’s, gehakt en chips gebruikt. Vanaf die tijd stijgt het aantal darminfecties door clostridiumbacteriën. Dit suggereert volgens de onderzoekers dat veranderingen in de voedingsindustrie kunnen leiden tot de opkomst van bacteriën die diarree kunnen veroorzaken zonder besmetting van het voedsel zelf.