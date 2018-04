Waarschuwing voor teken

Nu de temperaturen stijgen, worden teken weer actief. Daarom is het goed alert te zijn op een tekenbeet en daarop na elk natuurbezoek te controleren.

Daarop wijzen het RIVM op de website Tekenradar en ook Wageningen University deze week. Teken worden actiever zodra het kwik boven de 5 à 10 graden stijgt. Beide instanties verwachten vanaf nu een zeer hoog activiteitsniveau. Teken komen voor in bossen en duinen, op heidevelden, in parken en (speel)tuinen.

Gemiddeld is één op de vijf teken besmet met de bacterie Borrelia burgdorferi. Een beet van een besmette teek kan leiden tot de ziekte van Lyme. Teken moeten daarom zo snel mogelijk worden verwijderd. Was daarna goed de handen. Bij een roodverkleuring en zwelling van de beetplek of een rode ring rond de beetplek is er sprake van besmetting en zijn antibiotica nodig. In de helft van tekenradar.nl de besmettingsgevallen verschijnt geen rode ring. Raadpleeg bij twijfel de huisarts.

