Virus kan een week na herstel nog aanwezig zijn

Covid-19-patiënten kunnen het coronavirus nog bij zich dragen tot wel acht dagen na het verdwijnen van de symptomen.

Daarop wijst een kleinschalige Chinese studie die begin deze week werd gepubliceerd.

De helft van de zestien onderzochte patiënten had het virus één tot acht dagen na de laatste klachten nog bij zich, met een gemiddelde van twee tot drie dagen. De andere acht waren virusvrij met dat de klachten verdwenen of zelfs al daarvoor.

De patiënten waren voornamelijk jonge mannen, met een gemiddelde leeftijd van zo’n 35 jaar. Uitzondering betrof een kind van drie jaar. De meest voorkomende symptomen waren koorts en hoesten. Alle patiënten knapten op, gemiddeld binnen acht dagen.

De boodschap van de auteurs aan artsen en verpleegkundigen: behandel coronapatiënten die net weer beter zijn even voorzichtig als patiënten met symptomen. Patiënten adviseren ze om na het verdwijnen van de klachten nog twee weken in thuisisolatie te blijven, ter voorkoming van besmettingen van anderen.

In een eerdere studie troffen onderzoekers virusdeeltjes aan bij sommige patiënten tot wel 24 dagen nadat de eerste symptomen zich voordeden. Gemiddeld was twaalf dagen. De concentratie virussen piekte in de eerste paar dagen van de ziekteperiode.

In beide studies werd de aanwezigheid van virusdeeltjes onderzocht in de neus- en keelholte. Het is aannemelijk, maar niet onderzocht, dat patiënten dan ook daadwerkelijk besmettelijk zijn.

Zelfs al wordt er geen virus aangetroffen in de neus- en keelholte, dan hoeft dat niet te betekenen dat iemand helemaal virusvrij is. Er kan dan nog virus aanwezig zijn in de ontlasting of in slijm dat wordt opgehoest. Dat bleek in een recent onderzoek het geval bij 22 van 133 ‘virusvrije’ personen.