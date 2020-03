Verlies reuk of smaak kan wijzen op corona

Laten mensen die plotseling niet goed meer kunnen ruiken of proeven in thuisquarantaine gaan, adviseren Britse artsen. Dat kan namelijk wijzen op een coronabesmetting.

Een moeder die besmet is met het coronavirus en de volle luier van haar baby niet ruikt. Koks die voorheen alle kruiden in een restaurant konden benoemen maar nu opeens geen knoflook of curry kunnen ruiken, en het eten flauw vinden smaken. Anderen zeggen, schrijft de New York Times, dat ze de zoete geur van shampoo niet meer herkennen of de penetrante lucht van een vieze kattenbak.

Een symptoom van een virusbesmetting dat tot nu toe nauwelijks aandacht kreeg, maar wel veel voorkomt. In Duitsland hebben twee op de drie coronapatiënten te maken met reukverlies. In Zuid-Korea, waar veel wordt getest, gaat het om 30 procent van de bevestigde gevallen. Dat schrijven twee vooraanstaande Britse rhinologen (neusartsen), prof. Claire Hopkins en prof. Nirmal Kumar, in een verklaring.

Mensen kunnen volgens Hopkins en Kumar volledig klachtenvrij zijn –geen koorts, hoesten of kortademigheid– maar wel hun reuk- en smaakvermogen tijdelijk verliezen nadat zij het coronavirus hebben opgelopen. „We denken dat een deel van deze patiënten behoort tot de verborgen dragers die de snelle verspreiding van Covid-19 mogelijk hebben gemaakt. Helaas voldoen deze patiënten niet aan de criteria voor testen of zelfisolatie.”

De Amerikaanse academie voor kno-artsen meldt op haar website dat „het bewijs zich overal ter wereld opstapelt dat geur- en smaakverlies belangrijke symptomen zijn die samenhangen met de Covid-19-pandemie.”

Daarom stelt de academie voor om dit symptoom te betrekken bij het screenen van mogelijk besmette mensen. „Geur- en smaakverlies in de afwezigheid van andere luchtwegaandoeningen zoals hooikoorts, moet artsen alert maken op de mogelijkheid van Covid-19-infectie, en rechtvaardigt het serieus overwegen van zelfisolatie en het testen van deze personen.”

Ook Hopkins en Kumar roepen op: ga in thuisisolatie als je plotseling je geur- of smaakvermogen kwijtraakt. „Als iedereen dit doet, kunnen we het aantal mensen dat rondloopt zonder klachten maar wel besmettelijk is verminderen.”

Overigens kunnen ook andere virussen reukverlies veroorzaken.