Ruim 1 op 10 artsen stopt na berisping

Berispt worden door het medisch tuchtcollege is voor 12 procent van de artsen die deze maatregel krijgen opgelegd reden om te stoppen.

Dat blijkt uit een rapport dat het onderzoeksinstituut Nivel donderdag presenteerde.

Reden is vooral dat berispingen sinds 2012 op meerdere manieren openbaar worden gemaakt. Zo wordt de tuchtmaatregel zichtbaar gemaakt in het artsenregister en bovendien gepubliceerd in een lokale krant van de woonplaats van de gedaagde.

Met de openbaarmaking wilde minister Schippers patiënten beter zicht geven op het functioneren van zorgverleners. Zij zouden door de tuchtmaatregel bijvoorbeeld kunnen besluiten naar een andere arts te gaan. Schippers zegde destijds zelf al toe om te laten onderzoeken of het belang van openbaarmaking opweegt tegen de door artsen ervaren belasting van de tuchtmaatregel.

Behalve dat door de openbaarmaking 12 procent van de berispte artsen stopt, rapporteert een deel angstig of vermijdend gedrag. Zo zegt 48 procent risicovolle patiënten te vermijden, 40 procent ziet af van bepaalde handelingen en 37 procent geeft meer toe aan de wensen van de patiënt.

Daar tegenover staat dat bijna driekwart van de burgers het belangrijk noemt dat berispingen openbaar zijn. Slechts 15 procent zoekt voor het eerste contact met een nieuwe huisarts echter op internet naar informatie over hem of haar. Slechts 1 procent kijkt daarvoor in het artsenregister; 10 procent zegt op zoek te gaan naar een andere huisarts wanneer de eigen arts zou worden berispt.