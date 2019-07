Ook klein beetje frisdrank verhoogt kans op ziekten

Frisdrank én vruchtensappen lijken nog ongezonder dan tot nu toe werd vermoed. Zelfs het drinken van een half glas per dag geeft al een verhoogd risico op kanker. Dat blijkt uit een Frans onderzoek dat recent werd gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift BMJ.

Het drinken van 100 milliliter frisdrank vergroot de kans op kanker in het algemeen en borstkanker in het bijzonder, zo laat de studie zien. Pure vruchtensap lijkt weinig beter te zijn dan frisdranken: ook dat verhoogt de kans op verschillende soorten kanker.

Opmerkelijk is dat er geen verband werd gevonden tussen kunstmatig gezoete frisdranken en kanker. Dit resultaat moet echter voorzichtig worden geïnterpreteerd, omdat dweinig werd genuttigd onder de deelnemers.

Elk jaar tienduizenden doden door frisdrank

De onderzoekers volgden ruim 100.000 Franse volwassenen voor een gemiddelde periode van vijf jaar. Mannelijke deelnemers dronken gemiddeld 90 ml, vrouwen 75 ml per dag. Omdat de studie observationeel is, kan er geen oorzaak-gevolgrelatie hard worden gemaakt. „Toch versterken de resultaten het beeld dat we hebben van het belang om onze suikerinname te beperken”, zegt Amelia Lake, docent aan de Teesside universiteit in Noordoost-Engeland. „Aanvullend onderzoek is nog wel nodig en het betrouwbaar meten van voedselinname is lastig, maar de boodschap is duidelijk: de hoeveelheid suiker in onze voeding verminderen is extreem belangrijk.”

Nederlanders

Al langer was bekend dat frisdranken het risico op overgewicht, type 2 diabetes en hoge bloeddruk vergroten. Wetenschappers schatten in dat in 2010 ongeveer 178.000 sterfgevallen als gevolg van diabetes en hart- en vaatziektes toegeschreven konden worden aan suikerdrankconsumptie. Het verband met kanker was nog niet eerder aangetoond.

Nederlanders zijn de afgelopen jaren minder frisdranken gaan consumeren. Maar nog steeds drinken ze gemiddeld 85 liter op jaarbasis, becijferde de Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters en Sappen in 2017.