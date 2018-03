„Luizenkliniek maakt hoofdluis echt dood”

Hoofdluis is onder scholieren een hardnekkig probleem. Fysiek contact tussen leerlingen en weinig controle zorgen ervoor dat de luis veel slachtoffers maakt.

Ouders zijn vaak de wanhoop nabij als er bij hun kind luizen worden geconstateerd. Hoofd en haren gaan in de chemicaliën. Vervolgens is het kammen, kammen en nog eens kammen.

Woensdag was het de jaarlijkse Luizendag. Uitgeschreven door het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH), dat vindt dat alle kinderen in Nederland luisvrij moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld doordat ouders het haar van hun kinderen met een speciale luizenkam schoonmaken. Bij controle op school zou er dan geen luis meer te vinden zijn.

„Goed idee”, zegt Ursula Schipper van de Luizenkliniek in Schiedam, „maar hoofdluis is een hardnekkig probleem.” Volgens haar speelt het bij 70 procent van de meisjes op middelbare scholen. De insectjes vestigen zich in hun vaak lange haren.

Schipper: „Doordat leerlingen veel fysiek contact hebben, zoals met elkaar knuffelen en groepsselfies maken, springen de beestjes gemakkelijk van de ene naar de andere haardos.” Daarnaast wordt op middelbare scholen vaak weinig op hoofdluis gecontroleerd.

„Dat hoofdluis via jassen, kleding of beddengoed naar een nieuw slachtoffer kruipt”, is volgens Schipper onzin. „Het moet echt haar zijn. Of bont, zoals een bontmuts of een bontkraag.”

Pindakaas

Om hoofdluis uit te roeien, worden tal van gangbare luizenmiddeltjes beproefd die de beestjes de nek om moeten draaien. Vroeger was het petroleum, later de pesticide DDT. Met azijn, kokosolie tot zelfs pindakaas werden hoofd en haar ingesmeerd. „Er is geen middel dat alle luizen en eitjes doodt”, zegt Schipper. Kammen, kammen en nog eens kammen met een speciale luizenkam is het ultieme middel, stelt ze.

Voor wie er echt in één keer vanaf wil zijn, is er een alternatief. Schipper vond dat in Amerika. Daar zag ze dat er tientallen luizenklinieken zijn waar kinderen geholpen werden via een Air Allé-methode. Met een warmeluchtbehandeling worden de luizen en eitjes uitgedroogd.

Woestijnstorm

Schipper introduceerde de methode in Nederland. In 2011 richtte ze de eerste Luizenkliniek op, die inmiddels vijf vestigingen telt, waaronder die in Schiedam. Met verve demonstreert ze hoe een cliënt anderhalf uur lang met het warmeluchtapparaat wordt behandeld. Ze noemt het een „woestijnstorm”, waarbij alle luizen het loodje leggen en de eitjes verdrogen.

Maar dan is het nog niet klaar. Met een speciale luizenkam en een kamcrème worden alle dode luizen en verdroogde eitjes verzameld.

Voor wie de behandeling van 134 euro te duur is, kan bij de Luizenkliniek van Schipper ook de kam en kamcrème met de handleiding kopen. „Zeven behandelingen. Na veertien dagen om de dag smeren en kammen en alles is weg.”