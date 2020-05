Goed handen wassen betekent: ring af

Het RIVM adviseert allerlei maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bovenaan staat: was vaak je handen. Er zijn echter meer manieren om je handen virusvrij te maken. Wat is het verstandigst?

Het lijkt zo eenvoudig; even je handen wassen met water en zeep en weg is het coronavirus. Maar om echt alle virusdeeltjes kwijt te raken, dient het wassen van de handen op de juiste manier te gebeuren. En dat is nog een hele kunst.

Op internet zijn op veel (betrouwbare) websites filmpjes te vinden hoe dit op de juiste manier moet. Het kost meer tijd dan u waarschijnlijk van tevoren zou denken.

Handalcohol of alcoholgel is een goed alternatief om handen te ontsmetten die niet zichtbaar of niet voelbaar vervuild zijn. Dus bijvoorbeeld als je je neus gesnoten hebt en je geen water, zeep en handdoek in de buurt hebt. Desinfectie heeft daarnaast als voordeel dat het sneller is dan handen wassen.

Codenummer handgel

Wil je zeker weten dat je de juiste handgel hebt? Zoek op het etiket naar een N-nummer met vijf of zeven cijfers. Producten met zo’n nummer zijn toegelaten en getest door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Deze handgels hebben een goede samenstelling van tussen de 70 en 90 procent alcohol en dus de juiste concentratie om het virus te doden.

Let wel op: het coronavirus houdt zich schuil in kleine hoekjes. Als je je handen wast of desinfecteert maar je draagt ringen (ook een trouwring) of een horloge, dan blijft het virus daar nog achter zitten. Je handen ontsmetten of wassen tegen het coronavirus heeft pas effect als je het virus geen kans geeft om zich te verstoppen op dat soort plekken.

Nagels

Een ander advies is het kort houden van nagels. Onder te lange vingernagels kunnen ziektekiemen, bacteriën en virussen, zoals het coronavirus, zich ophopen. Kort houden van nagels doe je uiteraard niet door nagelbijten, daarmee komen de coronavirussen die onder je nagel verstopt zaten in je mond en luchtwegen.

In de zorg (en in de horeca) zou dit altijd al de gewoonte moeten zijn. Ook het RIVM zou deze punten kunnen meenemen in zijn adviezen aan de bevolking om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Maar hoe vaak en wanneer moeten we onze handen nu wassen of desinfecteren? En is het wel zo goed om zo vaak je handen te wassen of te desinfecteren? Eind 2016 bracht de Gezondheidsraad het rapport ”Zorgvuldig omgaan met desinfectantia” uit. Hierin concludeert de Gezondheidsraad dat veelvuldig of onjuist gebruik van desinfecterende middelen ervoor kan zorgen dat ziekteverwekkers hier ongevoelig voor kunnen worden. Ook stelt de raad vast dat het de ontwikkeling van resistentie tegen antibiotica kan bevorderen.

Wijsheid

Wat is wijsheid? Wat mij betreft blijven we allemaal rustig nadenken over wat we aanraken, zowel binnenshuis als buiten ons huis. Na contact met voorwerpen waar veel mensen aan zitten, bijvoorbeeld het supermarktkarretje of het tankpistool bij de benzinepomp, zou ik zeker de handen wassen of desinfecteren, afhankelijk van wat er beschikbaar is. En probeer tussendoor niet aan uw gezicht te komen.

Artsen en zorgverleners over hun werk. Vandaag P. A. Verspui-van der Eijk, arts infectieziektenbestrijding