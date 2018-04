Glas alcohol per dag toch niet gezond

Het drinken van een glas alcohol per dag is niet gezond, zoals lange tijd is gedacht. Alcoholgebruik verhoogt altijd het kankerrisico en het verlaagt de levensverwachting.

Een nieuwe grote literatuurstudie, vrijdag gepubliceerd in het Britse medische tijdschrift The Lancet, rekent af met de gedachte dat dagelijks een glaasje alcohol goed is voor de gezondheid. Dat blijkt niet het geval. En wie meer dan een glas drinkt, kan er zelfs van uitgaan dat hij of zij menselijkerwijs gezien enkele maanden of jaren korter leeft dan zonder alcohol het geval zou zijn.

Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers aan ruim honderd universiteiten, waaronder het Erasmus MC in Rotterdam. Zij analyseerden de uitkomsten van 83 voedingsonderzoeken onder bijna 600.000 mensen in 19 westerse landen die geregeld alcohol drinken. Van hen dronk de helft meer dan vijf tot zes glazen alcohol per week. De rest dronk meer, waarvan ruim 8 procent zelfs meer dan drie keer zo veel.

Een standaardglas alcohol voor bier, wijn of jenever bevat ongeveer 10 gram alcohol. Wie dagelijks een glas drinkt, krijgt per week dus zo’n 70 gram alcohol binnen.

De onderzoekers vonden dat mensen die meer drinken dan 100 gram alcohol per week een lagere levensverwachting hebben dan degenen die minder drinken. Hoe hoger de alcoholconsumptie, des te groter het levensverkortende effect, zo bleek. Bij 100 tot 200 gram (tien tot twintig glazen) alcohol per week was de lagere levensverwachting op 40-jarige leeftijd ongeveer een halfjaar; bij 200 tot 350 gram per week één tot twee jaar; bij meer dan 350 gram per week vier tot vijf jaar.

Hart- en vaatziekten

De onderzoekers keken vooral naar het risico op hart- en vaatziekten. Daarvan werd tot dusver vaak gedacht dat alcohol daarop een gunstige invloed had. Van alcohol staat al langer vast dat dit het risico op kanker altijd verhoogt. Er blijkt nu echter ook een negatief effect op hart- en vaatziekten. Bij consumptie van meer dan 100 gram alcohol per week is er een verhoogd risico op een beroerte, hartfalen, hoge bloeddruk en een uitstulping van de aorta (aneurysma). Er is volgens de onderzoekers mogelijk één uitzondering: één glas alcohol per dag lijkt de kans op een niet dodelijk hartinfarct iets te verkleinen.

Prof. dr. Ellen Kampman, hoogleraar voeding en ziekte aan de Wageningen University & Research, onderstreept de conclusie dat ook matig alcoholgebruik schadelijk is voor je gezondheid. „Ik deel het advies van de Gezondheidsraad dat je hooguit een glas alcohol per dag mag drinken. Nul glazen is het beste”, zei ze vrijdag desgevraagd.

Kankerverwekkend

Kampman, specialist op het terrein van kanker, benadrukt dat alcohol „een van de meest kankerverwekkende stoffen in onze voeding is.” „Het lijkt wel of we dat niet willen horen. Pas klonk naar aanleiding van nieuw onderzoek de roep om op een pak koffie te zetten: kankerverwekkend. Dan is mijn reactie: Zet dat niet op een pak koffie, maar op een fles drank. We moeten veel meer aandacht besteden aan de schadelijke effecten van alcohol.”

Onder meer meisjes en vrouwen lopen een verhoogd risico op borstkanker door alcoholgebruik, stelt de Wageningse hoogleraar. „Het baart me zeer grote zorgen dat veel jonge meiden bijvoorbeeld in het weekend veel drank nuttigen. Dan denk ik: O, o, wat gevaarlijk. In de puberteit delen bijvoorbeeld de cellen in de borst zich. Door alcoholgebruik ontstaat daar schade. Die kan zich veel later uiten in bijvoorbeeld borstkanker.”

Alcoholgebruik verhoogt het risico op onder meer borstkanker, darmkanker, leverkanker, slokdarmkanker en hoofd- en halstumoren. Ook de kans op hart- en vaatziekten, zoals een beroerte en hartfalen, wordt groter, blijkt nu uit de nieuwe studie.

In een enkel geval kan beperkt alcoholgebruik gunstig uitpakken, beaamt ze. „Misschien voor mannen boven de 55 jaar met een verhoogd risico op een hartinfarct. Maar dit mogelijke ene voordeel weegt wat mij betreft niet op tegen al de schadelijke gevolgen van drankgebruik.”