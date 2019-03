‘Genezen’ van hiv na stamceltransplantatie

Voor het eerst na de genezing in Berlijn van de Amerikaan Timothy Brown, ruim tien jaar geleden, zijn er weer mensen vrij van hiv.

Dat melden het UMC Utrecht en het internationale onderzoeksteam IciStem, waarvan een deel in Utrecht werkt. Een Brit en een Duitser die zowel hiv als kanker hadden, kregen net als leukemiepatiënt Brown stamceltransplantatie, met als extra resultaat het verdwijnen van hiv.

Inmiddels zijn bij deze beide patiënten nog slechts „flarden genetisch materiaal van hiv” terug te vinden maar geen nieuwe virusdeeltjes, aldus het bericht. „Dat houdt dus in dat de twee patiënten op dit moment allebei hiv-vrij zijn.” Beiden zijn ook genezen van leukemie. Inmiddels nemen de twee patiënten nu 3,5 en 18 maanden geen virusremmers meer.

Arts-microbioloog en viroloog Anne Wensing, een van de hoofdonderzoekers van IciStem, vertelt dat er sprake was van een speciale en zeldzame donor, op wiens cellen het hiv-virus geen vat heeft: „Er mist een bepaald poortje op de cellen. Hiv gebruikt dat poortje om naar binnen te gaan.” Volgens het UMC Utrecht heeft vermoedelijk maar 2 procent van de mensen dergelijke resistente cellen.

De onderzoeksresultaten worden dinsdag in de Amerikaanse stad Seattle gepresenteerd. Sinds het nieuws over Brown zijn er enkele andere mensen geweest bij wie het eerst leek of ze genezen waren van hiv, maar bij wie het virus later weer werd geconstateerd. „De nieuwe resultaten laten wel zien dat het mogelijk is om de behandeling van Brown succesvol te herhalen”, aldus het Aidsfonds.