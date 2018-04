Forse toename geslachtsziekten in vier jaar

De organisatie Soa Aids Nederland heeft dinsdag op basis van gegevens van het RIVM tussen 2013 en 2017 een forse toename van geslachtsziekten (soa’s) gemeld, vooral van gonorroe.

De organisatie noemt een terugkeer van de in 2011 door VWS gestopte vrijveiligcampagne dringend noodzakelijk.

Het percentage gevonden soa’s onder heteroseksuele mannen die GGD-en bezochten, steeg van 13,9 in 2013 naar 19,6 in 2017. Onder vrouwen was dit tot 2016 respectievelijk 13,2 en 16,2 procent. Slechts ruim een kwart van de bezoekers meldde een condoom te gebruiken, aldus Soa Aids Nederland. Homoseksuele mannen hebben de meeste soa’s, maar het percentage is constant en schommelt tussen de 19 en de 21.