Covidpatiënt op ic heeft lage vitamine K-status

Coronapatiënten die het slecht doen –overlijden of aan de beademing komen– hebben een „beduidend lagere” vitamine K-spiegel dan mensen die het goed doen.

Dat zei Ton Dofferhoff, internist-infectioloog aan het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, maandag tegen Omroep Gelderland. „Dus er lijkt een correlatie te bestaan. Des te lager je vitamine K, des te meer problemen je zou kunnen krijgen.” Dofferhoff wijst erop dat de risicogroepen –mensen met hart- en vaatziekten of diabetes– vaak ook een lage vitamine K-status hebben.

De internist oppert het idee om in de hele bevolking de hoeveelheid vitamine K te meten, en de risicogroepen preventief extra vitamine te geven. Bij de meeste mensen die geen corona hebben, kan dat veilig, stelt zijn collega, longarts Rob Janssen. „Er is één belangrijke uitzondering: mensen die bloedverdunners gebruiken via de trombosedienst. Vitamine K kan de werking van die middelen tegengaan.”

In een vervolgonderzoek willen de artsen uitzoeken of het toedienen van vitamine K aan coronapatiënten veilig en effectief is.

De Rijssense huisarts Jan Baan is niet zozeer verrast door de uitkomsten. „Het verbaast me niet als ernstig zieke coronapatiënten allerlei nutriëntentekorten hebben, waaronder een tekort aan vitamine K. Van vitamine K1 is bekend dat die een belangrijke rol speelt bij de bloedstolling. Bij Covid zie je inderdaad dat er van alles mis gaat bij de bloedstolling, onder meer in de longen. En vitamine K2 is een risicomarker voor hart- en vaatziekten en osteoporose.”

Baan is geen voorstander van het preventief slikken van vitamine K-supplementen door iedereen. „Pas liever je hele voedingspatroon aan. Vitamine K1 zit in groene groentes zoals boerenkool. Vitamine K2 vind je terug in gefermenteerde producten, zoals Goudse kaas, wijn en zuurkool.”