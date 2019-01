Chips en snoep nieuwe verleiding voor ex-roker Stephen Philippi

Pakweg 24 jaar was hij een verstokte roker. Inmiddels raakt Brabander Stephen Philippi (46) geen sigaret meer aan. Al was het tijdens de jaarwisseling wel even spannend.

„Ik heb heel wat overwonnen”, vertelt de inwoner van Son en Breugel. „De drang om te roken blijft, maar ik heb met mezelf afgesproken dat ik geen sigaret meer opsteek.”

Hoe kijk je terug op Stoptober?

„Het was een ommekeer in mijn leven. Al die jaren liet ik me leiden door het roken. Ik had continu de aandrang om een sigaret op te steken. Wanneer ik geen rookwaar in huis had, raakte ik zelfs in paniek. Nu boeit het me minder.”

Hoe hield je het vol tijdens de jaarwisseling?

„Op oudjaarsavond lag de verleiding om te roken op de loer. Ik heb met een aantal vrienden gezellig een wijntje gedronken. Het viel me op dat veel van hen roken. Ik had me er van tevoren op ingesteld dat ik niet voor de verleiding zou bezwijken. Daarom heb ik niet te veel wijn gedronken. Bij alcohol vervagen je grenzen, daar ligt voor mij een gevaar. Ik merkte dat ik gemakkelijk tussen de rokende mensen kon staan. Eerlijk gezegd voelde ik zelfs afkeer van de rook die op me afkwam.”

Krijg je weleens negatieve reacties op je keuze om niet meer te roken?

„Af en toe krijg ik op een verjaardag opmerkingen van mensen met wie ik normaal gesproken rookte. Die zeggen dan: „Toen je rookte, was je gezelliger.” Ik reageer dan met: „Ik kan ook gezellig zijn als je terugkomt van het roken.” Die opmerkingen leg ik naast me neer, zelf kon ik me ook zo gedragen toen ik nog rookte. Mensen mogen hun mening hebben.”

Hoe ga je dit rookvrije bestaan volhouden?

„Ik zal altijd moeten blijven oppassen. Nu ik niet meer rook, moet ik uitkijken dat ik de sigaret niet ga vervangen door ongezond eten. Ik grijp makkelijker naar chips en snoep. Vroeger was mijn hand gevuld met een sigaret; nu wil ik vervanging. Voor de ene verslaving komt dan de andere in de plaats. Ik wil niet uitdijen. In plaats van chips eet ik daarom bijvoorbeeld komkommer.

Het roken zit wel in mijn hoofd. Aan de ene kant ben ik blij dat ik er vanaf ben, maar ik vind een sigaret nog steeds lekker ruiken.”

Welke positieve gevolgen zie je van Stoptober?

„Mijn concentratie is verbeterd sinds ik niet meer rook. Voor de eerste twee tentamens van mijn studie uitvaartbegeleiding heb ik een voldoende gehaald, terwijl één van de twee erg lastig was. Mensen uit mijn omgeving vinden dat ik er minder grauw uitzie. En ik heb een vriendin aangestoken: zij is per 1 januari gestopt met roken. Als zij het moeilijk krijgt, kan ik haar helpen via WhatsApp.”

Dit is het slotdeel in een drieluik over Stoptober.

Drie tips voor stoppers

Gebruik nicotinepleisters. Die helpen om de nicotinetoevoer naar het lichaam langzaam af te bouwen en voorkomen dat iemand naar een sigaret grijpt.

Zoek steun. Dat kan door je aan te sluiten bij een actie als Stoptober, maar ook door iemand in je omgeving te vragen met je mee te leven.

Accepteer dat er moeilijke momenten blijven, bijvoorbeeld als iets in je omgeving je raakt. Bedenk: door een sigaret is het nare gevoel even weg, maar roken helpt op de lange termijn niets.