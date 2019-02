Tentoonstelling: abstracte tulpen van Hendrik Valk

Museum de Zwarte Tulp in Lisse toont tot en met 14 april een kleine selectie schilderijen en tekeningen van tulpen en andere bloemen van Hendrik Valk (1897-1986). De kunstwerken zijn tot op heden nog nooit in een afzonderlijke tentoonstelling te zien geweest. Het stileren van de voorstelling zat Valk al vroeg in het bloed. In Leiden, waar Valk opgroeide en als jonge kunstenaar met moderne stijlen experimenteerde, maakte hij rond 1918 kennis met kunstbeweging De Stijl, die wereldberoemd werd door de abstracte composities van onder anderen Piet Mondriaan. Deze Stijl-kunstenaars waren uit op pure kunst van uitsluitend geometrische kleurvlakken en lijnen, gezuiverd van de alledaagse werkelijkheid. Het absolute streven naar het abstracte ging Valk te ver, maar dat de zichtbare werkelijkheid tot een veel helderder kern was terug te brengen, stond voor hem vast.

