Steendrukmuseum toont werk van Leo Gestel

Het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard presenteert tot en met 28 juli een expositie over Leo Gestel en diens verbondenheid met Brabant. Leo Gestel (1881-1941) verbleef als kind tijdens zomervakanties regelmatig bij zijn ooms Dirk en Dimmen Gestel, eigenaren van Drukkerij Gestel & Zoon te Eindhoven. Vooral oom Dimmen, lithograaf en vrij kunstenaar, stimuleerde Leo’s tekentalent. Samen werkten ze naar hartenlust in de vrije natuur. De natuur zou voor Leo een waardevolle bron van inspiratie blijven. Net als oom Dimmen accepteerde Leo later commerciële opdrachten; hij ontwierp bijvoorbeeld litho’s voor het Philipsconcern. Inmiddels behoort Leo Gestel samen met Jan Sluijters en Piet Mondriaan tot Nederlands bekendste modernisten. De expositie in het Nederlands Steendrukmuseum bevat werk van zowel Dimmen Gestel als van Leo Gestel.

www.steendrukmuseum.nl