De schoonheid van stillevens is tijdloos. Neem het werk van de zeventiende-eeuwse Zeeuwse schilder Adriaen Coorte (geboren rond 1660). Wat mij in zijn stillevens aanspreekt is de eenvoud, rust en puurheid die ze uitstralen.

Het onderwerp is alledaags. De achtergrond is veelal donker. Het meest bijzonder is het licht en de wijze waarop dat is vastgelegd. Het zorgt voor een weergave die zo reëel is, dat je de aardbeien zou willen pakken.

Als fotograaf kijk ik graag naar de schilderkunst. Ik heb een aantal stillevens van Coorte nagemaakt. Daarbij ontdekte ik hoe nauwkeurig de schilder de lichtval heeft weergegeven. Het licht valt op het onderwerp, niet op de achtergrond; die valt bijna weg.

Coorte moet ergens 1659 en 1664 geboren zijn, in het Zeeuwse IJzendijke. Er zijn aanwijzingen dat hij in Middelburg heeft gewoond en gewerkt. Zijn laatste schilderij dateert uit 1707.

Over de fotograaf

Roeland Kaai (1977) woont met zijn gezin in de Alblasserwaard. Hij combineert zijn werk in de (jeugd)psychiatrie met fotograferen. Vastleggen van wat voorbijgaat is vaak een thema in zijn werk. Licht en compositie spelen daarbij een belangrijke rol.