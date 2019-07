Marga Klompé gekozen tot belangrijkste vrouw Nederlandse geschiedenis

Marga Klompé (1912-1986) is de belangrijkste vrouw uit de Nederlandse geschiedenis, volgens een jury van voornamelijk historici.

De jury werd samengesteld door het tijdschrift Quest Historie. Klompé liet de wetenschappers Anna Maria van Schurman (1607-1678) en Johanna Westerdijk (1883-1961) achter zich in de verkiezing van belangrijkste vrouw uit de Nederlandse geschiedenis van Quest Historie. Op de vierde en vijfde plek volgen schrijfster Annie M. G. Schmidt (1911-1995) en vrijheidsstrijdster Kenau Simonsdochter Hasselaar (1526-1588). Klompé maakte als eerste vrouwelijke minister van Nederland de weg vrij voor vrouwelijke politici in ons land. Ze bewees ook dat vrouwen capabel genoeg zijn om jarenlang hun stempel op het landsbestuur te drukken. In totaal was Klompé twaalf jaar minister onder vijf verschillende premiers. Ze voerde onder meer de bijstand in, zorgde dat de publieke omroep op de schop ging en liet talloze bejaardenhuizen bouwen.