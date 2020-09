Maand van de Geschiedenis rond thema Oost/West

Oktober is traditiegetrouw de Maand van de Geschiedenis. Dit jaar wordt de zeventiende editie gehouden van het grootste historische evenement van Nederland. Het thema is ”Oost/West”.

Door het hele land en online organiseren musea, boekhandels, bibliotheken, erfgoedinstellingen en andere organisaties allerlei activiteiten rond dit thema om de belangstelling voor het verleden verder aan te wakkeren.

De agenda van de Maand van de Geschiedenis is te vinden op de website maandvandegeschiedenis.nl, met meer dan 400 activiteiten.

„In oktober 2020 neemt de Maand van de Geschiedenis je mee op wereldreis”, aldus de organisatie. „Met het thema Oost/West gaan we op zoek naar verhalen van vroeger die je helpen om nu te begrijpen: over ontmoetingen tussen de slavenhandelaar en de totslaafgemaakte, tussen Stalin en Roosevelt, tussen de Achterhoeker en de Amsterdammer. In tijden van corona en #BlackLivesMatter ontdekken we hoe sterk we met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn, waar ter wereld we ons ook bevinden, en hoe deze connecties door de eeuwen heen tot stand zijn gekomen.”

Het Maand van de Geschiedenis-essay is dit jaar geschreven door Abdelkader Benali. In ”Reizigers van een nieuwe tijd” beschrijft hij het verhaal van Jan Janszoon, een Nederlandse piraat die in de zeventiende eeuw in dienst trad van de Barbarijse zeerovers.

De Nacht van de Geschiedenis zal op zaterdag 31 oktober vanwege corona online vanuit het Rijksmuseum in Amsterdam te volgen zijn, van 20.00 tot 23.00 uur (kosten: 7,50 euro, tickets: rijksmuseum.nl/nacht). Het museum belooft een „reis van West naar Oost, van Nederland naar Berlijn, door naar Curaçao en China en weer terug.” De nacht vormt de virtuele afsluiting van de Maand van de Geschiedenis.

Op 25 oktober heeft in de Beurs van Berlage in Amsterdam de uitreiking van de Libris Geschiedenis Prijs 2020 plaats. Vijf auteurs zijn met hun boek genomineerd voor de prijs waarmee een historisch boek wordt bekroond dat een algemeen publiek aanspreekt. Genomineerd zijn Enny de Bruijn met ”De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in de Gouden Eeuw”; Mar Oomen met ”Missievaders. Een familiegeschiedenis van katholieke wereldverbeteraars”; Pieter van Os met ”Liever dier dan mens. Een overlevingsverhaal”; Angelie Sens met ”De Kolonieman. Johannes van den Bosch (1789-1844), volksverheffer in naam van de koning” en Eva Vriend met ”Eens ging de zee hier tekeer. Het verhaal van de Zuiderzee en haar kustbewoners.”

Juryvoorzitter is Hans de Boer, voormalig voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW. Aan de prijs is een bedrag van 20.000 euro verbonden.

Het Nederlands Openluchtmuseum is dit jaar voor de negende keer organisator van de Maand van de Geschiedenis.

