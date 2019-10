Landschapsfotografie van Saskia Boelsums in Amsterdam

Eduard Planting Gallery in Amsterdam presenteert tot en met 23 november een expositie van kunstfotograaf Saskia Boelsums. Met ”Landscape Photography” toont de galerie een selectie beelden die de schoonheid tonen van Hollandse landschappen met imposante wolkenluchten.

De kunstenaar laat de essentie van haar beleving zien en maakt de sfeer van het gefotografeerde landschap, met weidse horizonten en grootse wolkenluchten, voelbaar voor de toeschouwer. Daarbij zijn de natuur en de seizoenen een onuitputtelijke bron van inspiratie. Boelsums voelt zich sterk verbonden met de traditie van Nederlandse landschapsschilders. Saskia Boelsums (Amstelveen, 1960) is opgegroeid in Iran en op Curaçao. Terug in Nederland volgde ze een opleiding aan de Kunstacademie Minerva in Groningen en studeerde af in ruimtelijke en grafische vormgeving. Sinds 2013 richt ze zich volledig op landschapsfotografie.

www.eduardplanting.com