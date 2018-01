Joods minimuseum in Groningse synagoge

Een minimuseum over de geschiedenis van Joods Groningen. Dat richtte architect Pieter Oegema na zijn pensionering in 1993 in zijn winkel in.

De expositie ”Onze Joodse stadjers” is vanaf deze maand weer tijdelijk te zien, nu in de synagoge in Groningen.

De 84-jarige, van oorsprong Friese Pieter Oegema stopte in 1993 met zijn werk als architect. Hij opende een winkel waarin hij reproducties en ansichtkaarten van wereldberoemde schilderijen verkocht. In een apart gedeelte van de winkel, die op steenworpafstand van het Groninger Museum stond, hield hij van 1993 tot 2005 een expositie over Joden in Groningen.

Oegema’s fascinatie voor Joden ontstond toen bij het gezin waarin hij opgroeide tijdens de Tweede Wereldoorlog een Joods kind onderdook. De Fries werd een fervent verzamelaar van foto’s en documenten die met Joden in de stad Groningen te maken hebben. In de jaren 70 en 80 was hij bestuurslid van de Vereniging Nederland-Israël in Groningen.

De nevenexpositie onder de titel ”Van goud tot hout” heeft een opmerkelijke primeur. Die bevat een verzameling houten en bijna manshoge menora’s die Oegema in de afgelopen decennia ontwierp en maakte, maar nooit tentoonstelde.

Limonadefabriek

De verzameling foto’s toont vooroorlogse straattaferelen in onder meer de Folkingestraat en de Nieuwstad. Belangrijk onderwerp vormen ook de Joodse ondernemingen in de stad. Zo zijn er foto’s van de gebouwen van de puddingfabriek AJP, de limonadefabriek Ranja, de confectiefabrieken Santega en Levie en het modemagazijn Gerzon.

Ook belicht de expositie de kunstzinnige kant van de Joodse gemeenschap, met foto’s en informatie over onder anderen de schilder Jozef Israels.

Oegema was lange tijd architect in Groningen. Hij was betrokken bij de restauratie van enkele bekende gebouwen in de stad, zoals de Sint-Jozefkerk.

