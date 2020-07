Indringende roman over een moedige vrouw in oorlogstijd

Slechts twee jaar geleden overleed ze, de hoofdpersoon van deze oorlogsroman, Stefania Podgórska. Ze liet een schat aan herinneringen achter; pijnlijke, moeilijke, traumatische herinneringen. In 1979 ontving ze een onderscheiding van Yad Vashem vanwege haar bijzondere daden in de Tweede Wereldoorlog. Schrijfster Sharon Cameron heeft op basis van haar memoires en de talloze interviews die met haar gehouden zijn het verhaal gereconstrueerd.

De Poolse Stefania werkt ten tijde van de oorlog in het stadje Przemysl. De Duitsers hebben alle Joden in een getto gedreven en streven naar totale uitroeiing van de Joodse gemeenschap. Stefania zorgt voor haar kleine zusje en besluit een aantal Joden in haar appartementje te verbergen. Wanneer er twee Duitse verpleegsters in hun huisje komen wonen, wordt de situatie onhoudbaar. Stefania wordt onderdeel van een medisch experiment en de spanning loopt op. Zal hun stadje op tijd bevrijd worden door de Russen? Stefania is gevangen door angst. Elke minuut van de dag kan haar leven voorbij zijn, of het leven van degenen die ze verborgen houdt.

Haar verhaal is in de ik-vorm geschreven, wat het nog indringender maakt. Achterdocht, wantrouwen, pure woede en overlevingsdrang zijn heftige emoties, die de schrijfster op een authentieke manier verwoord heeft. Het is dan ook geen wonder dat Stefania nog jaren aan PTSS heeft geleden. De schrijfster heeft Stefania persoonlijk mogen ontmoeten en deze roman is dan ook één groot eerbetoon aan deze moedige vrouw.

Bij mij ben je veilig, Sharon Cameron; uitg. Mozaïek; 399 blz.; € 19,99