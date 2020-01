Gelukkig Dacia in het Belgische Tongeren

Het Romeinse Rijk groeide in enkele eeuwen tijd uit tot een imperium van miljoenen vierkante kilometers. In het jaar 106 na Christus voegden de Romeinen een nieuwe provincie toe aan hun rijk: Dacia Felix – gelukkig Dacia. Het gebied ligt in het huidige Roemenië, het oude thuisland van Daciërs en Geten.

Hun goud- en zilverschatten schitteren eenmalig in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, in een decor met grootse landschapsbeelden.

De tentoonstelling, die te zien is tot 26 april, toont objecten, afkomstig uit twintig Roemeense musea. Tot de topstukken behoren de goud- en zilverschatten van de Daciërs en Geten. Ze verlaten bij uitzondering de schatkamer van het Nationaal Museum van de Roemeense Geschiedenis in Boekarest. Daarnaast roepen filmbeelden van archeologische sites en natuurlandschappen de leefwereld op van toen.

www.galloromeinsmuseum.be