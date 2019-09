Expositie: Werk Barbara Nanning in Haags Gemeentemuseum

Voor kunstenaar Barbara Nanning (1957) is de cirkel altijd een belangrijk uitgangspunt. De vormen van haar objecten en installaties komen voort uit een ronddraaiende beweging, die zij laat stollen in glas of keramiek. Dit jaar viert zij veertig jaar kunstenaarschap. Aan de hand van een twintigtal werken belicht de tentoonstelling ”Barbara Nanning” in het Gemeentemuseum in Den Haag tot en met 1 december Nannings beeldtaal. Veel van Nannings objecten en installaties geven de suggestie spontaan te zijn gegroeid, als kristallen, kwallen, bloemen of micro-organismen. Nannings beeldtaal en manier van werken zijn voor een belangrijk deel ingegeven door haar langdurige verblijven in het epicentrum van glasproductie in Europa: Nový Bor. Jaarlijks reist zij af naar deze Tsjechische stad, waar zij met behulp van ervaren glasblazers de meest verrassende vormen en structuren creëert.

