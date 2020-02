Expositie: Ode aan het Friese water in Jopie Huisman Museum

In het Jopie Huisman Museum is tot en met 3 januari de tentoonstelling ”WaterWereld. Een ode aan het Friese water” te zien. Bijna een jaar lang is het Friese watergevoel te ervaren en bewonderen in „de mooiste waterlandschappen” van Jopie Huisman (1922-2000) en van andere kunstenaars.

Huisman tekende het riet, de lisdodden, kale boompjes, het water bij nacht. In fijne pen- en potloodtekeningen, stemmige olieverf en dromerig aquarel legde hij zijn waterwereld vast.

Jopie was een rasverteller, hij kon net zo bevlogen praten als schilderen. Met zijn uitspraken en verhalen –die te horen zijn in de audiotour die voor de tentoonstelling is gemaakt– weet hij de museumbezoekers te raken. Het Friese water heeft ook veel andere kunstenaars geïnspireerd. Enkele hedendaagse kunstenaars komen in de audio-tour aan het woord; zij vertellen over hún watergevoel.

>>jopiehuismanmuseum.nl