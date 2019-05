Expositie: Den Haag, ooit het rijkste dorp van Europa

Den Haag was in de Gouden Eeuw hét centrum van de macht in de Republiek. Als dorp en internationaal diplomatiek centrum had het een aparte status: hier woonden de Oranjes, die als stadhouders grote macht bezaten. Rond het Binnenhof verrezen indrukwekkende stadspaleizen voor diplomaten en rijke burgers. Hun aanwezigheid stimuleerde ambitieuze bouwprojecten en de productie van luxegoederen: Den Haag beleefde een periode van culturele en economische bloei. Maar hoe zat het met armoede, hoge kindersterfte en slavernij? De tentoonstelling ”Glans, Glorie en Misère. De Gouden Eeuw in Den Haag” in het Haags Historisch Museum toont de schittering, maar ook de dagelijkse realiteit van de zeventiende eeuw. Den Haag was een stad van contrasten, het ”rijkste dorp van Europa”, centrum van macht, cultuur en wetenschap met beroemde inwoners als Baruch Spinoza en Christiaan Huygens.

