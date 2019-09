Expositie: Beelden van ooggetuigen van oorlog en conflict

Het Van Abbemuseum in Eindhoven presenteert tot en met 6 oktober een tentoonstelling met werk van kunstenaars die ooggetuige waren van oorlog en conflict. In ”Ooggetuigen van strijd. Goya, Beuys, Dumas” is te zien hoe kunstenaars van verschillende tijden hun traumatische ervaringen, scherpe observaties van misstanden en satirische maatschappijkritiek hebben omgezet in krachtige beelden. Ze geven stof tot nadenken over de conflicten die ons vandaag de dag omringen. De tentoonstelling toont werken van veertien kunstenaars en omvat bijna drie eeuwen kunstgeschiedenis. Het hart wordt gevormd door de 18e-eeuwse prenten van de Britse kunstenaar William Hogarth (1697-1764) en de Spaanse Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828). Ze worden gecombineerd met werken uit de collectie van het museum van onder anderen Constant, Joseph Beuys, Marlene Dumas en Anna Boghiguian.

www.vanabbemuseum.nl