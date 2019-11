Expositie: Alkmaar zet familie Toorop in de schijnwerpers

In het Stedelijk Museum Alkmaar is tot en met 26 januari een tentoonstelling gewijd aan de familie Toorop: vader Jan, dochter Charley en haar zoon Edgar Fernhout.

Wie de oeuvres van Jan Toorop (1858-1928), Charley Toorop (1891-1955) en Edgar Fernhout (1912-1974) afzonderlijk bekijkt, ziet drie zeer verschillende kunstenaars die ieder een markante eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar wie individuele werken naast elkaar zet, ziet sterke verwantschappen. Jan Toorop was een van de kunstenaars die de moderne kunst in Nederland introduceerden.

Dochter Charley sloeg een andere weg in om een eigen reputatie te kunnen opbouwen. Dat gold later ook voor haar zoon Edgar Fernhout. Hoe bepalend was het voor het kunstenaarschap van Charley om de dochter te zijn van een beroemde kunstenaar? En welke invloed had zij op de ontwikkeling van het kunstenaarschap van haar zoon?

www.stedelijkmuseumalkmaar.nl