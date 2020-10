Expositie: Abstracte kunst in Museum Helmond

Felle kleuren, intuïtieve penseelstreken, figuratieve abstractie en een vrije vormentaal. Bij Museum Helmond is tot en met 28 maart de tentoonstelling ”Abstract!” te zien (locatie Kunsthal Helmond). De meeste werken behoren tot École de Paris of Cobra, twee grotendeels abstracte stromingen die ontstonden rond het midden van de 20e eeuw.

Een bijzonder werk in de tentoonstelling is ”Orpheus (Maquette 2) [Version i]” uit 1956 van Barbara Hepworth (1903-1975), een van de grootste Britse beeldhouwers van de vorige eeuw. Net als de kunstenaars behorende tot École de Paris en Cobra, zette Hepworth de werkelijkheid om naar een abstracte voorstelling. In deze sculptuur verwijst ze naar Orpheus, de dichter en musicus uit de Griekse mythologie, die zijn lier gebruikte om dieren en de natuur te temmen. Dit kwetsbare kunstwerk onderging in 2010 een grote restauratie.

www.museumhelmond.nl