De wal keert het schip

In Elburg liggen sinds jaar en dag houten zeilschepen in de haven en er is een historische scheepswerf. Een groot deel van de schepen is eigendom van de Elburger Botterstichting. Deze heeft als doelstelling het varend cultureel erfgoed in ere te herstellen en te behouden.

Op de werf worden de antieke schepen gerestaureerd en onderhouden en worden jongeren opgeleid om de schippers en scheepstimmerlieden van de toekomst te worden. Daarnaast is er een klein museum waar de geschiedenis van de bottervisserij op de Zuiderzee wordt verteld.

Door de coronacrisis hebben de eigenaren van deze schepen het financieel erg moeilijk gekregen. Het maken van rondvaarten heeft een tijd stilgelegen en nu het weer mag, kan het alleen op kleine schaal.

Om de bottermensen een hart onder de riem te steken: op deze pagina’s een eerbetoon aan de schoonheid van de Zuiderzeebotter.

André Dorst (50) is sinds 1992 grafisch vormgever bij het RD. Daarnaast werkt hij als freelancefotograaf. Hij maakt journalistiek werk, doet af en toe een bruidsreportage en wordt helemaal blij van portretten. Soms valt hem ergens iets speciaals op en moet hij er gewoon met zijn camera op af.