Zo blijft je huis veilig achter tijdens je vakantie

De zomervakantie komt eraan. Voor veel mensen wordt het tijd om in te pakken en voorbereidingen te treffen voor de vakantie. Vergeet daarbij niet om dingen in en rondom huis te regelen. Wie ordent de post, geeft de planten water of zorgt ervoor dat de kat te eten krijgt? In plaats van de buren een oogje in het zeil te laten houden, kun je ook kiezen voor een huisoppas.

Jos (43) en Jacqueline (43) van Maanen uit Opijnen hebben een grote tuin, een hond, geiten en kippen. Als ze op vakantie willen, is dat wel een punt. Want wie maait het gras? En wie zorgt voor de dieren? „Op een gegeven moment stelde een kennis van onze toenmalige au pair op Facebook de volgende vraag: Waar kunnen wij met ons gezin goedkoop op vakantie? Het was een gezin met vijf kinderen, waarvan er kinderen ADHD hebben of naar het speciaal onderwijs gaan. Ze wonen op een postzegeltje. Wij vroegen of zij tijdens onze vakantie in ons huis wilden verblijven. Het was een ideale oplossing: wij hadden mensen in huis, er werd voor de dieren gezorgd en het gezin kon kosteloos op vakantie. Een win-winsituatie.”

Jos en Jacqueline gingen met hun kinderen in de vakanties zo’n zeventien dagen met de caravan op pad. Ondertussen verbleef het oppasgezin in hun huis. Jacqueline: „Dat is ons goed bevallen. Het gezin heeft vijf jaar op rij in ons huis gezeten. Het is altijd goed gegaan. Van tevoren hebben we samen een kop koffie gedronken om elkaar beter te leren kennen. We gaven aan het gezin door wanneer wij weggingen, dan kon het daarna in ons huis.”

Afspraken

Jos en Jacqueline maakten afspraken over hoe de dieren verzorgd moesten worden. „De vader van het gezin vond het leuk om wat te klussen te hebben, dus we zorgden ervoor dat er wat karweitjes waren.”

Afspraken over eventuele schade werden niet gemaakt. Wanneer er per ongeluk iets kapot ging, stuurde het gezin een appje en werd het probleem opgelost. Jacqueline: „Dure muziekinstrumenten en andere kostbare dingen zetten we van tevoren in een aparte kamer waar het gezin niet bij kon. Soms gaat er tijdens een vakantie iets kapot. Op deze manier kun je voorkomen dat kostbare dingen beschadigd raken.”

Jacqueline kijkt met een goed gevoel terug op de vakanties waarin het oppasgezin in haar huis verbleef. „Ik vond het mooi dat wij mensen in huis hadden, terwijl zij echt een vakantie hadden die ze zich anders niet konden veroorloven. Nu kan het gezin zelf op vakantie, maar als ik weer een huisoppas nodig zou hebben, zou ik het opnieuw op deze manier doen. Het is fijn om iets voor een ander te kunnen betekenen.” Op de vraag of ze zelf op het huis van iemand anders zou willen passen, antwoordt Jacqueline volmondig ja. „Ook voordat we dit gezin leerden kennen, hebben we over woningruil nagedacht. Misschien doen we het nog eens. ”

Rondtrekken

Familie Van Maanen zocht een oppas. Familie Verheij past zelf op. Jan Willem (53) en Ina (51) Verheij trekken door Europa om op huisdieren en huizen te passen. „We doen dit sinds vier jaar. In totaal zijn we op ongeveer twintig adressen geweest in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Portugal”, vertelt Ina Verheij. „We hebben bijvoorbeeld op een kat gepast in Portugal. Het dier had iedere dag medicijnen nodig, maar de eigenaren moesten met een andere kat naar het buitenland voor medische hulp. Daarom hadden ze iemand nodig die de kat de medicijnen toen kon dienen. Zodoende verbleven wij in het huis van de kateigenaar. Deze mensen leefden volledig ”off grid”: ze hadden geen aansluiting op water of elektriciteit. We moesten zelf water uit een put halen en stroom opwekken met aggregaten. Dat was een uitdaging.”

Hoppen

Het oppassen is uit de nood geboren, vertelt Verheij. „Toen wij elkaar twaalf jaar geleden leerden kennen hadden we een goede baan. We kochten samen een huis, maar binnen vier jaar kwamen we beiden in de WAO terecht. Zodoende moesten we ons huis verkopen. We hadden niet gelijk een ander huis en voor huurhuizen waren er lange wachtlijsten. Zo kwamen we terecht bij oppasadressen. Nu hoppen we al een tijd van het ene naar het andere oppasadres. Voor de komende anderhalf jaar hebben we onderdak geregeld. Verder werken we iedere zomer vijf of zes maanden op een camping in Frankrijk.”

Het echtpaar Verheij komt op allerlei manieren aan nieuwe oppasadressen. „Er zijn speciale Facebookpagina’s waar oppassers worden gevraagd, maar ook websites zoals catsitting.nl, trustedhousesitters.com en voor-elkaar.net. Wij doen oppasklussen met gesloten beurzen: we worden er niet voor betaald en wij hoeven ook niet te betalen om ergens te verblijven.” Om ervoor te zorgen dat er toch geld binnenkomt, gaat het echtpaar in de buurt van hun verblijfplek aan het werk. Olijven plukken, druiven plukken, eiken snoeien en verschillende klusprojecten zorgen voor een zakcentje.

Rust

Rondreizen door Europa bevalt de familie Verheij erg goed. „Ik heb drie burnouts gehad, werken gaat niet meer. Het leven in het buitenland en het mooie weer doen veel meer goed dan therapieën kunnen doen. Onze manier van leven heeft ook een keerzijde: we moeten onze familie in Nederland missen, het is een relatief onzeker bestaan en we zijn altijd in het huis van een ander. Door ons gezwerf hebben we geen kerkelijke thuisgemeente meer. Soms bezoeken we een kerkdienst in het land waar we verblijven, voornamelijk om de sfeer te proeven. Verder luisteren we via internet met Nederlandse gemeenten mee. Voor dit leven moet je absoluut geschikt zijn. Maar wij genieten er met volle teugen van!”

Checklist

De politie geeft tips over hoe je een inbraak tijdens de vakantie kunt voorkomen.

Gebruik tijdschakelaars voor de verlichting, zodat het lijkt alsof je gewoon thuis bent.

Vraag of de buren hun auto voor je deur of op je oprit willen parkeren.

Sluit ramen en deuren goed af.

Leg waardevolle spullen uit het zicht.

Laat de planten in de vensterbank en houd de overgordijnen open.

Houd het stil

Denk goed na over wie je vertelt dat je op vakantie gaat. Geef je vakantieplannen door aan vrienden, familieleden en buren, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden.

Vermeld je reisdata niet op sociale media, want ook daar zijn inbrekers te vinden. Een automatische mailreply of een ingesproken voicemailbericht met de vakantiedata is ook geen goed idee.

Zet de locatiemelding op je smartphone, laptop en / of tablet uit, zodat je locatie niet verraadt dat je op reis bent.

Voorkom een brand

Het ANWB geeft tips om een woningbrand tijdens de vakantie te voorkomen.

Trek de stekker uit apparaten waar een accu in zit. Accu’s kunnen doorbranden.

Hang minimaal één rookmelder op elke verdieping. Check voor je op vakantie gaat of de batterijen het nog doen.

Ruim je tuinmeubels op om te voorkomen dat ze door blikseminslag in brand vliegen. Bovendien kunnen inbrekers ze zo niet gebruiken om naar binnen te klimmen.

Denk aan de dieren

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren noemt aandachtspunten voor huisdierbezitters die iemand anders op hun dier laten passen.

Zorg dat er voldoende dierenvoer op voorraad is.

Zorg voor een extra voorraad kattenbakkorrels voor de kat en voor genoeg hooi en bodembedekking voor je knaagdier of vogel.

Check of je hond of kat een identificatiechip heeft en of hij of zij is geregistreerd bij een databank.

Schrijf instructies op voor de verzorgers.