WhatsApp zet eerste stap op zakelijke markt

WhatsApp is ongekend populair voor contact met vrienden en familie. Ook steeds meer bedrijven maken gebruik van WhatsApp om te communiceren met klanten. Voor hen is er nu een speciale versie van de gratis berichtendienst gelanceerd: WhatsApp Business. Wat heeft die te bieden?

Na het kopen van een nieuwbouwhuis had ik een tijdje intensief contact met installateurs, behangers, bestraters en keukenmonteurs. Mannen die hard werken en niet gestoord wilden worden door mijn telefoontjes. Contact via WhatsApp is een uitkomst. In de lunchpauze kreeg ik keurig antwoord. Ideaal, antwoorden op je eigen tijd, en niet gestoord worden in je werk.

Middenstanders wisselden veelal sms in voor WhatsApp, al blijft een enkele ondernemer vasthouden aan sms. WhatsApp is privé, sms zakelijk, redeneren ze. En daar valt zeker wat voor te zeggen. Alleen al vanwege de informatie die WhatsApp biedt over de ondernemer: foto, tekst en tijdstip waarop hij online was.

De installateur van de verwarming heeft op de berichtendienst een foto waarop hij met zijn gezin in vakantiekleding te zien is. Schattige kinderen voor zo’n norse man, denk ik. En de bestrater heeft onder zijn foto de tekst ”antwoord als ik zin hep” ingevoerd. Het terras zal er niet slechter om gelegd worden, maar veel vertrouwen geeft het niet. WhatsApp heeft hier iets op verzonnen. Met WhatsApp Business kunnen bedrijven een professioneel visitekaartje maken. In plaats van alleen een pasfoto en een paar woorden, is het mogelijk om een logo, openingstijden, website, telefoonnummer en een locatie toe te voegen.

Bedankt voor uw bericht

WhatApp Business bevat een aantal handige opties die ondernemers goed van pas zullen komen. Zo is het mogelijk om een automatisch antwoord te verzenden, bijvoorbeeld buiten openingstijden. Daarnaast is het mogelijk sneltoetsen in te stellen voor veelvoorkomende zinnen en ook kun je kiezen uit een lijst vooraf ingestelde antwoorden om snel antwoord te geven op vragen.

Handig is de optie om met meerdere mensen een account achter één nummer te beheren. Voor bedrijven met een wat grotere klantenservice is dit een uitkomst. Voor een account is een koppeling met een 06-nummer zelfs niet noodzakelijk.

Bedrijven kunnen een zogenaamd geverifieerd profiel krijgen, zoals we dat ook kennen van andere sociale media. Hierdoor weet je zeker dat je echt met je bank contact hebt, en niet met een kwaadwillende die doet alsof hij van de Rabobank is.

Onhandig is dat het niet mogelijk is om met hetzelfde nummer te switchen tussen zakelijk en privé. Vooral kleine ondernemers zullen hiervoor hetzelfde nummer gebruiken. Als je zwager ’s avonds vraagt of je zin hebt om de volgende dag na werktijd te gaan tennissen, kan hij zomaar een automatisch bericht krijgen: „Bedankt voor uw bericht, ik neem voor 18.00 uur contact met u op.”

Om dit te voorkomen moet je twee toestellen nemen. Of een telefoon kopen waarin twee verschillende simkaarten geplaatst kunnen worden.

Geen reclame

Veel bedrijven hoopten waarschijnlijk dat het nu eindelijk gemakkelijk zou worden om een bericht met één druk op de knop naar alle contactpersonen te sturen. Om dit op een nette manier te doen, moet er gewerkt worden met verzendlijsten. Een tijdrovende klus. Dit principe blijft in WhatsApp Business bestaan. WhatsApp Business maakt hiermee een duidelijke keuze voor een-op-eencommunicatie en tegen het verspreiden van reclame.

Als er veel berichten binnenkomen, kan het handig zijn om wat orde aan te brengen in de chaos. Dit kan door labels aan berichten mee te geven. Bijvoorbeeld het etiket Betaald, Nieuwe klant of Klacht.

Al jaren gingen er geruchten dat WhatsApp geld ging vragen voor zijn dienst. Zeker na de overname door Facebook in 2014 was de verwachting dat er nu toch weleens geld verdiend moest gaan worden. Zo moeilijk kan dat niet zijn, zou je denken. Alleen al in Nederland maken ruim 12 miljoen mensen gebruik van de berichtendienst, waarmee je ook kunt (video)bellen. Opvallend is dan ook dat deze app ook voor bedrijven gratis is, en geen reclame toont.

Sinds januari kan de app worden gedownload voor toestellen die draaien op Android. Een versie voor Appletelefoons zal snel volgen. Grote bedrijven die veel communiceren met de klant, zoals Coolblue, KLM en ABN AMRO, maken er inmiddels gebruik van. De Nederlandstalige app is al ruim 25.000 keer gedownload.

De verwachting is dat WhatsApp de zakelijke dienst verder zal uitbreiden. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar het in China erg populaire WeChat. Een account op dat platform is ook een betaalmiddel. Maar bedrijven starten er ook een webshop. Of ze laten je weten wat vandaag de aanbiedingen zijn zodra je in de buurt van de winkel bent. Als WhatsApp Business zich op deze manier ontwikkelt, zou het kunnen zijn dat het account bij WhatsApp belangrijker wordt dan de eigen website.