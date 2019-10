Werkt dat, zo’n luchtzuiveraar? Nou nee...

Vluchtige organische stoffen, bacteriën, pollen, virussen: wie weet wat er allemaal in de lucht hangt, durft bijna geen adem meer te halen. Wat kun je doen?

Stel je een apparaat voor dat de lucht in je omgeving ‘herprogrammeert’ en de toxines neutraliseert, schone lucht produceert en zijn eigen energiebron heeft: dat is de Airy. Het is een luchtverfrisser in de vorm van een bloempot die de strijd aangaat met fijnstof.

Formaldehyde, ftalaten: volgens onderzoeken zweven er ongezonde stofjes met de moeilijkste namen door de lucht. Ze kunnen je ziek of suf maken en je belemmeren in je dagelijks functioneren. Wie meent aan tuluenen, benzenen en trichloroethyleen te kunnen ontsnappen, komt bedrogen uit. De ziekmakers komen namelijk nogal eens uit onverdachte hoek, zoals elektrische apparaten en speelgoed. Zelfs kleding draagt bij aan een ongezonde omgeving. Het valt dus te begrijpen dat consumenten en producenten van alles bedenken tegen onzichtbare vijanden.

De Airy-bloempot is daar een voorbeeld van. Een speciale binnenbak moet schadelijke stofjes opnemen, waarna deze via fotosynthese worden omgezet in schone lucht. Een laag geactiveerd koolstof onder in de bloempot fungeert als filter. Heel gebruiksvriendelijk, want het filter hoeft nooit te worden vervangen en blijft volgens de makers van de Airy altijd zijn werk doen. De belofte: één Airy-bloempot neutraliseert binnen 24 uur ongeveer 75 procent van de gevaarlijkste toxines in een ruimte van 25 vierkante meter. Daarmee zou de Airy acht keer zo effectief zijn als een plant in een gewone bloempot. Want ja, planten halen zelf ook al schadelijke stofjes uit de lucht.

Alle ronkende woorden –en de pseudowetenschappelijke verhandeling in de handleiding– ten spijt, oogst de Duitse bloempot geen merkbaar resultaat. De plant groeit, maar of er nu daadwerkelijk elektrosmog en chemische verbindingen uit de lucht worden gefilterd, blijft de vraag. Aan de octrooien en wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van de Airy zal het niet liggen, maar feit blijft dat de prestaties op kantoor niet noemenswaardig verbeteren. De claim dat gebruikers frissere en gezondere lucht ervaren, blijft dus in de lucht hangen. Kwaad kan de innovatieve pot niet, maar voor de prachtige belofte –en het prijskaartje– had hij wel concrete resultaten mogen bieden.

Airy System M, € 89,90, shop.airy.de

Airy. beeld Pieter Beens

Conclusie

+ Puur natuur. Het Airy-systeem versterkt de natuurlijke werking van planten, zonder stekkers en elektrosmog.

+ Gebruiksvriendelijk. Dit systeem biedt uitkomst voor ontrouwe plantenverzorgers. Dankzij het reservoir hoef je de plant slechts af en toe water te geven.

- Geen merkbaar resultaat. Je zou verwachten dat zo’n bloempot zuivere lucht in je kamer ‘pompt’. Toch verandert er na de installatie niets. De lucht wordt niet merkbaar schoner.

uHoo. beeld Pieter Beens

Meten is weten. Maar hoe?

Klinkt leuk, al die beweringen over ongezonde lucht in huis, maar hoe weet je of ze kloppen? Door de uHoo, een apparaat dat de kwaliteit van de binnenlucht meet en in een app toont hoe de vlag erbij hangt. Handig, want dan weet je wat je inademt.

De marketingafdeling van uHoo weet hoe ze het apparaat moet verkopen. Het luchtfilter „personaliseert”, „meet” en „waarschuwt” namelijk. Klinkt fantastisch, maar wie astma of hooikoorts heeft, voelt ook wel zonder uHoo dat er iets niet in de haak is. Bovendien meet de uHoo maar heel weinig stoffen. Diepgaand inzicht in kwade stofjes krijg je dus ook niet.

Toch blijft het interessant om de waarden van al die onzichtbare vijanden te meten. Om ze te kunnen zien, moet de uHoo wel eerst verbinding maken met het netwerk. De gemeten waarden worden vervolgens geüpload naar de cloud, waarna ze in de app zijn terug te vinden.

Zo ver komt het echter niet. Na zo’n vijftien pogingen om het apparaat aan de praat te krijgen, is het wel duidelijk: de uHoo wil geen verbinding maken. Ondersteuning via de website biedt ook geen uitkomst. Spijtig, zeker omdat het apparaat helemaal niet goedkoop is. Dat wordt dus gewoon afgaan op je gevoel. En de ramen openzetten, apparaten uitschakelen en planten in huis halen om de situatie leefbaar te houden.

uHoo Air, € 329, fairair.eu



Luft Qi. beeld Pieter Beens

Frisdrankblikje

Allergieën, duizeligheid, vermoeidheid, schimmelgeuren: de Luft Qi belooft er een eind aan te maken. Op een goede manier, want andere luchtzuiveraars stoten ozon uit en daarmee ruil je het ene probleem in voor het andere. Zo niet deze luchtzuiveraar in zakformaat: een ledlampje maakt korte metten met schadelijke stofjes.

Foto’s laten zien dat de Luft Qi echt wat doet: hij filtert bacteriën uit de lucht en voorkomt schimmels. Vernuftig voor een apparaat dat niet groter is dan een frisdrankblikje en bovendien weinig geluid maakt!

In de praktijk is er echter weinig effect te merken. De lucht wordt niet merkbaar schoner. Werkt het apparaat dan niet? Misschien wel, maar het effect laat zich moeilijk controleren.

$ 149 (ca. € 135), indiegogo.com



Gerbera. beeld Pieter Beens

Neem gewoon een plant

Is een luchtzuiveraar het antwoord op schadelijke stoffen? Veel luchtzuiveraars produceren ozon, waardoor juist fijnstof kan ontstaan. De apparaten die voor dit artikel werden getest, lijken bovendien maar weinig effectief.

In huis, waar we volgens TNO en Universiteit Utrecht zo’n driekwart van het fijnstof binnenkrijgen, kunnen simpele oplossingen helpen. Flink ventileren bijvoorbeeld, of een goede afzuigkap gebruiken. Minder materialisme is misschien wel het meest effectief. Nieuwe spullen stoten verontreinigende deeltjes uit.

Planten helpen ook. Zij filteren verontreinigde lucht en zetten tijdens de fotosynthese koolstofdioxide om in koolhydraten. Daarbij komt ook zuurstof vrij. De NASA bekeek in 1989 welke kamerplanten de luchtkwaliteit in huis kunnen verbeteren. De Gerbera jamesonii oogstte de beste resultaten.