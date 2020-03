Wat te doen in thuisquarantaine

Begint het binnen zitten je te vervelen? Hier drie interessante dingen om vanuit huis te doen om de verveling te verdrijven.

Digitaal wild spotten

Nu massaal de natuur in gaan niet zo verstandig is, bieden webcams een mooie oplossing om toch van bijzondere dingen in het groen te genieten. Bij Natuurcentrum De Schaapskooi te Schoonrewoerd is bijvoorbeeld een webcam gericht op een ooievaarsnest. Het ooievaarspaar heeft het nest in orde gemaakt en de eerste twee eieren zijn inmiddels gelegd, wellicht komen er nog enkele bij. Als alles voorspoedig verloopt, zal omstreeks 23 of 24 april het eerste jong te zien zijn. Dan wordt het een drukte van belang op het nest, de oudervogels vliegen af en aan met voedsel voor de jongen. Ook bij andere natuurorganisaties zijn live beelden te volgen van broedende vogels. Bij de Hoge Veluwe is het wild eveneens digitaal te spotten.

beeld iStock

Houd een dagboek bij

Een dagboek bijhouden kan de nodige rust geven en is een prima middel om dingen te verwerken die je bezighouden. Voor jezelf, maar ook voor kinderen. Kinderboekenschrijfster Corien Oranje vertelt in een filmpje op youtube over haar dagboek van vroeger. „Er staan dingen in, die je nu terugziet in geschiedenisboekjes.” Kinderen maken nu iets bijzonders mee. „Misschien is het ook wel een idee als je daarover schrijft: wat je allemaal meemaakt deze dagen, hoe dat voor je is, wat de leuke dingen zijn en de niet zo leuke dingen. En misschien ga je wel door met je dagboek. En misschien lees je over 50 jaar je dagboek terug en denk je: wauw, wat bijzonder was dat toen.” Dat dagboek kan gewoon in een schrift bijgehouden worden of op losse vellen papier met een mooie tekening op de voorkant. Of maak met elkaar een gezinsdagboek, met tekeningen, foto’s en een opvallend krantenbericht.

beeld iStock

Breiles op afstand

Voor vandaag stond oorspronkelijk de Breidag gepland in de Groningse Suikerfabriek. De persfoto’s van bollen wol zagen er uitnodigend uit, maar als je niet weet hoe je moet breien of niet veel verder komt dan één recht, één averecht houdt het snel op. Een onlinecursus breien kan uitkomst bieden, nu de Breidag verboden is. De website van wolplein.nl biedt een uitgebreide breicursus voor startende fans. In korte filmpjes legt ene Petra uit hoe je steken moet opzetten en recht- en averecht moet breien. Wie dat onder de knie heeft, kan leren hoe meerderen en minderen in z’n gang gaat en hoe je een gevallen steek weer op kunt halen. Maar ook het afkanten en sluiten van de naden wordt in een video uitgelegd. Meer ervaren breisters kunnen ook op de website terecht voor wat uitdagender breiwerk.Wie weet levert de coronacrisis nog een mooie zelfgebreide sjaal of muts op!

>>wolplein.nl/tutorials/breien

>>natuurcentrum.nl; vogelbescherming.nl; nestkastlive.nl