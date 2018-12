Warme gevulde appelbollen

Omdat het vakantie is, hebben we weer een recept voor kinderen, dat voor ouderen natuurlijk ook heel geschikt. Verveel je je in de vakantie, vraag dan of je deze heerlijke appelbollen mag maken. Appelbollen worden vaak op Nieuwjaarsdag gegeten, maar ze smaken natuurlijk altijd wel. Ga aan de slag in de keuken en maak deze heerlijke traktatie.

Bereiding

1. Schil de appels en verwijder het klokhuis met de appelboor. Kijk goed uit want de boor is scherp!

2. Klop het ei los.

3. Maak de citroen goed schoon onder de kraan en rasp de schil fijn.

4. Doe de spijs met de geraspte citroenschil en de helft van het losgeklopte ei in een kom. Meng alles goed door elkaar.

5. Vul de appels met de spijs en rozijnen in het gedeelte waar het klokhuis heeft gezeten.

6. Verwarm de oven voor op 200 graden.

7. Strooi wat bloem op je werkblad en rol de bladerdeegplakjes uit tot lapjes van 15 x 15 cm.

8. Zet in het midden van elk plakje een appel en leg daar een beetje boter bovenop.

9. Maak de randen van het bladerdeeg een beetje vochtig met water.

10. Vouw de deegpunten naar elkaar toe en vorm een mooie ronde bol rondom de appel.

11. Zorg dat het deeg goed aan elkaar plakt, anders laat het los tijdens het bakken.

12. Bestrijk elke appelbol met de rest van het losgeklopte ei.

13. Strooi over elke appelbol een beetje suiker. Zet de bollen op de met bakpapier bekleedde bakplaat.

14. Zet de bakplaat in het midden van de oven en laat de bollen in ongeveer 25 minuten goudbruin en gaar worden.

15. Als de appelbollen klaar zijn, haal ze dan uit de oven en laat ze op een rooster afkoelen. Je kunt ze opeten als ze koud zijn, maar lauwwarm smaken ze ook prima.

Ingrediënten 4 kleine appels

appelboor

1 citroen

rasp om de citroen te raspen

100 gram amandelspijs

handvol rozijnen

4 plakjes (ontdooid) bladerdeeg

2 eetlepels suiker

2 eetlepels boter

1 ei

klein beetje bloem

De ingrediënten zijn genoeg voor vier stuks.